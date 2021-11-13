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映灣園現約40個放盤 2房$718萬入場

置業家居 2021/11/13

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【東涌區屋苑最新二手市況】東涌映灣園11月暫錄2宗成交，均為3房1套大單位，平均成交呎價約$1.24萬，按年增約1成。

映灣園11月平均成交呎價約$12,390，較上年同期的$11,196，按年升約

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欄名 : 封面故事

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