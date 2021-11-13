昇薈3房放盤多 連車位叫價$1,600萬 置業家居 2021/11/13 分享： 【東涌區屋苑最新二手市況】截至本月11日，東涌昇薈仍未錄成交。10月全月則錄5宗成交，平均成交呎價約$1.4萬，較去年同期升約2成。 昇薈於10月錄5宗成交，成交價介乎$708萬至$1,940萬，實用呎 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 去年國泰裁員觸發沽貨潮 東涌樓價一年即翻身 今日 去年國泰裁員觸發沽貨潮 東涌樓價一年即翻身 映灣園現約40個放盤 2房$718萬入場 今日 映灣園現約40個放盤 2房$718萬入場 海堤灣畔3房$1,238萬沽 創屋苑分層新高 今日 海堤灣畔3房$1,238萬沽 創屋苑分層新高 藍天海岸連錄2宗平台戶成交 平均呎價約$1.4萬 今日 藍天海岸連錄2宗平台戶成交 平均呎價約$1.4萬 東環本月均價逼$1.6萬 按年反彈18% 今日 東環本月均價逼$1.6萬 按年反彈18% 你可能感興趣 去年國泰裁員觸發沽貨潮 東涌樓價一年即翻身 今日 01:00 去年國泰裁員觸發沽貨潮 東涌樓價一年即翻身 映灣園現約40個放盤 2房$718萬入場 今日 01:00 映灣園現約40個放盤 2房$718萬入場 海堤灣畔3房$1,238萬沽 創屋苑分層新高 今日 01:00 海堤灣畔3房$1,238萬沽 創屋苑分層新高 最新專欄文章 更多 去年國泰裁員觸發沽貨潮 東涌樓價一年即翻身 今日 去年國泰裁員觸發沽貨潮 東涌樓價一年即翻身 東堤灣畔錄3宗3房套成交 全數低於$1,000萬 今日 東堤灣畔錄3宗3房套成交 全數低於$1,000萬 東環本月均價逼$1.6萬 按年反彈18% 今日 東環本月均價逼$1.6萬 按年反彈18% 藍天海岸連錄2宗平台戶成交 平均呎價約$1.4萬 今日 藍天海岸連錄2宗平台戶成交 平均呎價約$1.4萬 海堤灣畔3房$1,238萬沽 創屋苑分層新高 今日 海堤灣畔3房$1,238萬沽 創屋苑分層新高 放盤 昇薈 二手市場