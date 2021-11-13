東堤灣畔錄3宗3房套成交 全數低於$1,000萬

【東涌區屋苑最新二手市況】東涌東堤灣畔今個月連錄3宗3房套成交，全數低於$1,000萬，創近兩個月低位，東堤灣畔現時有66個買賣放盤，同類型叫價由$1,000萬起。

中原地產分行經理曹嘉華表示，近期新盤

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