去年國泰裁員觸發沽貨潮 東涌樓價一年即翻身

一年前的東涌區，因國泰10月中宣布裁員後，區內不時有業主劈價沽貨，更有不少跌價平盤，成為二手尋寶地，惟1年後的今日，東涌區樓價已明顯反彈逾一成！

東涌區屬於離島區，由於近機場，故一向受機師、空姐等一眾航

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