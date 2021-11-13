去年國泰裁員觸發沽貨潮 東涌樓價一年即翻身 置業家居 2021/11/13 分享： 一年前的東涌區，因國泰10月中宣布裁員後，區內不時有業主劈價沽貨，更有不少跌價平盤，成為二手尋寶地，惟1年後的今日，東涌區樓價已明顯反彈逾一成！ 東涌區屬於離島區，由於近機場，故一向受機師、空姐等一眾航 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 映灣園現約40個放盤 2房$718萬入場 今日 映灣園現約40個放盤 2房$718萬入場 海堤灣畔3房$1,238萬沽 創屋苑分層新高 今日 海堤灣畔3房$1,238萬沽 創屋苑分層新高 藍天海岸連錄2宗平台戶成交 平均呎價約$1.4萬 今日 藍天海岸連錄2宗平台戶成交 平均呎價約$1.4萬 東環本月均價逼$1.6萬 按年反彈18% 今日 東環本月均價逼$1.6萬 按年反彈18% 昇薈3房放盤多 連車位叫價$1,600萬 今日 昇薈3房放盤多 連車位叫價$1,600萬 你可能感興趣 映灣園現約40個放盤 2房$718萬入場 今日 01:00 映灣園現約40個放盤 2房$718萬入場 海堤灣畔3房$1,238萬沽 創屋苑分層新高 今日 01:00 海堤灣畔3房$1,238萬沽 創屋苑分層新高 藍天海岸連錄2宗平台戶成交 平均呎價約$1.4萬 今日 01:00 藍天海岸連錄2宗平台戶成交 平均呎價約$1.4萬 最新專欄文章 更多 東堤灣畔錄3宗3房套成交 全數低於$1,000萬 今日 東堤灣畔錄3宗3房套成交 全數低於$1,000萬 昇薈3房放盤多 連車位叫價$1,600萬 今日 昇薈3房放盤多 連車位叫價$1,600萬 東環本月均價逼$1.6萬 按年反彈18% 今日 東環本月均價逼$1.6萬 按年反彈18% 藍天海岸連錄2宗平台戶成交 平均呎價約$1.4萬 今日 藍天海岸連錄2宗平台戶成交 平均呎價約$1.4萬 海堤灣畔3房$1,238萬沽 創屋苑分層新高 今日 海堤灣畔3房$1,238萬沽 創屋苑分層新高 納米樓 東涌 二手市場