九龍塘禮着 斥資$3,000萬打造洋房示範屋 置業家居 2021/11/13 分享： 九龍塘洋房新盤禮着地址為九龍塘窩打老道146號。禮着提供2座洋房，每座洋房樓高3層，配備露天泳池、私人花園及天台等。 同創（香港）控股項目總監胡俊豪表示，禮着斥資約$3,000萬打造2號洋房示範單位，實 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新盤速遞 相關文章 堅尼地城KENNEDY 38首推70伙 開放式折實$618.3萬起入場 今日 堅尼地城KENNEDY 38首推70伙 開放式折實$618.3萬起入場 啟德MONACO ONE連環加推 今日首輪開賣342伙 今日 啟德MONACO ONE連環加推 今日首輪開賣342伙 元朗The YOHO Hub涉1,030伙 面積最細約300呎起 今日 元朗The YOHO Hub涉1,030伙 面積最細約300呎起 古洞南華第第一期已上樓書 最大洋房面積近7,000呎 今日 古洞南華第第一期已上樓書 最大洋房面積近7,000呎 九龍灣牛頭角道項目涉近300伙 擬短期內登場 今日 九龍灣牛頭角道項目涉近300伙 擬短期內登場 你可能感興趣 堅尼地城KENNEDY 38首推70伙 開放式折實$618.3萬起入場 今日 01:00 堅尼地城KENNEDY 38首推70伙 開放式折實$618.3萬起入場 啟德MONACO ONE連環加推 今日首輪開賣342伙 今日 01:00 啟德MONACO ONE連環加推 今日首輪開賣342伙 元朗The YOHO Hub涉1,030伙 面積最細約300呎起 今日 01:00 元朗The YOHO Hub涉1,030伙 面積最細約300呎起 最新專欄文章 更多 堅尼地城KENNEDY 38首推70伙 開放式折實$618.3萬起入場 今日 堅尼地城KENNEDY 38首推70伙 開放式折實$618.3萬起入場 九龍灣牛頭角道項目涉近300伙 擬短期內登場 今日 九龍灣牛頭角道項目涉近300伙 擬短期內登場 古洞南華第第一期已上樓書 最大洋房面積近7,000呎 今日 古洞南華第第一期已上樓書 最大洋房面積近7,000呎 元朗The YOHO Hub涉1,030伙 面積最細約300呎起 今日 元朗The YOHO Hub涉1,030伙 面積最細約300呎起 啟德MONACO ONE連環加推 今日首輪開賣342伙 今日 啟德MONACO ONE連環加推 今日首輪開賣342伙 一手市場