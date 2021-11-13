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九龍塘禮着 斥資$3,000萬打造洋房示範屋

置業家居 2021/11/13

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九龍塘洋房新盤禮着地址為九龍塘窩打老道146號。禮着提供2座洋房，每座洋房樓高3層，配備露天泳池、私人花園及天台等。

同創（香港）控股項目總監胡俊豪表示，禮着斥資約$3,000萬打造2號洋房示範單位，實

...

欄名 : 新盤速遞

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