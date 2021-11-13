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元朗The YOHO Hub涉1,030伙 面積最細約300呎起

置業家居 2021/11/13

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港鐵元朗站上蓋新盤The YOHO Hub發展項目第B期正式命名The YOHO Hub，今次The YOHO Hub位置坐落港鐵元朗站上蓋，提供1,030伙住宅單位，The YOHO Hub預計關鍵

...

欄名 : 新盤速遞

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