古洞南華第第一期已上樓書 最大洋房面積近7,000呎 置業家居 2021/11/13 分享： 資本策略旗下尚家生活再部署推售全新盤，旗下古洞南新盤日前正式命名華第，共6幢洋房，並拆分兩期數推出，第1期命名華第第一期，涉及其中5幢洋房，日前已公布樓書，面積最大6,940平方呎。 華第第一期地址位於 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新盤速遞 相關文章 堅尼地城KENNEDY 38首推70伙 開放式折實$618.3萬起入場 今日 堅尼地城KENNEDY 38首推70伙 開放式折實$618.3萬起入場 九龍塘禮着 斥資$3,000萬打造洋房示範屋 今日 九龍塘禮着 斥資$3,000萬打造洋房示範屋 啟德MONACO ONE連環加推 今日首輪開賣342伙 今日 啟德MONACO ONE連環加推 今日首輪開賣342伙 元朗The YOHO Hub涉1,030伙 面積最細約300呎起 今日 元朗The YOHO Hub涉1,030伙 面積最細約300呎起 九龍灣牛頭角道項目涉近300伙 擬短期內登場 今日 九龍灣牛頭角道項目涉近300伙 擬短期內登場 你可能感興趣 堅尼地城KENNEDY 38首推70伙 開放式折實$618.3萬起入場 今日 01:00 堅尼地城KENNEDY 38首推70伙 開放式折實$618.3萬起入場 九龍塘禮着 斥資$3,000萬打造洋房示範屋 今日 01:00 九龍塘禮着 斥資$3,000萬打造洋房示範屋 啟德MONACO ONE連環加推 今日首輪開賣342伙 今日 01:00 啟德MONACO ONE連環加推 今日首輪開賣342伙 最新專欄文章 更多 堅尼地城KENNEDY 38首推70伙 開放式折實$618.3萬起入場 今日 堅尼地城KENNEDY 38首推70伙 開放式折實$618.3萬起入場 九龍灣牛頭角道項目涉近300伙 擬短期內登場 今日 九龍灣牛頭角道項目涉近300伙 擬短期內登場 元朗The YOHO Hub涉1,030伙 面積最細約300呎起 今日 元朗The YOHO Hub涉1,030伙 面積最細約300呎起 啟德MONACO ONE連環加推 今日首輪開賣342伙 今日 啟德MONACO ONE連環加推 今日首輪開賣342伙 九龍塘禮着 斥資$3,000萬打造洋房示範屋 今日 九龍塘禮着 斥資$3,000萬打造洋房示範屋 一手市場