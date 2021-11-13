九龍灣牛頭角道項目涉近300伙 擬短期內登場 置業家居 2021/11/13 分享： 再有市區上車盤新盤部署出擊，牛頭角及九龍灣區久未有新住宅供應，終於有全新盤應該，市傳恒隆牛頭角道項目新盤部署月內公內開放示範單位及公布價單，有機會下周公布新動向。 恒隆九龍灣牛頭角道項目新盤，前身為淘大 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新盤速遞 相關文章 堅尼地城KENNEDY 38首推70伙 開放式折實$618.3萬起入場 今日 堅尼地城KENNEDY 38首推70伙 開放式折實$618.3萬起入場 九龍塘禮着 斥資$3,000萬打造洋房示範屋 今日 九龍塘禮着 斥資$3,000萬打造洋房示範屋 啟德MONACO ONE連環加推 今日首輪開賣342伙 今日 啟德MONACO ONE連環加推 今日首輪開賣342伙 元朗The YOHO Hub涉1,030伙 面積最細約300呎起 今日 元朗The YOHO Hub涉1,030伙 面積最細約300呎起 古洞南華第第一期已上樓書 最大洋房面積近7,000呎 今日 古洞南華第第一期已上樓書 最大洋房面積近7,000呎 你可能感興趣 堅尼地城KENNEDY 38首推70伙 開放式折實$618.3萬起入場 今日 01:00 堅尼地城KENNEDY 38首推70伙 開放式折實$618.3萬起入場 九龍塘禮着 斥資$3,000萬打造洋房示範屋 今日 01:00 九龍塘禮着 斥資$3,000萬打造洋房示範屋 啟德MONACO ONE連環加推 今日首輪開賣342伙 今日 01:00 啟德MONACO ONE連環加推 今日首輪開賣342伙 最新專欄文章 更多 堅尼地城KENNEDY 38首推70伙 開放式折實$618.3萬起入場 今日 堅尼地城KENNEDY 38首推70伙 開放式折實$618.3萬起入場 古洞南華第第一期已上樓書 最大洋房面積近7,000呎 今日 古洞南華第第一期已上樓書 最大洋房面積近7,000呎 元朗The YOHO Hub涉1,030伙 面積最細約300呎起 今日 元朗The YOHO Hub涉1,030伙 面積最細約300呎起 啟德MONACO ONE連環加推 今日首輪開賣342伙 今日 啟德MONACO ONE連環加推 今日首輪開賣342伙 九龍塘禮着 斥資$3,000萬打造洋房示範屋 今日 九龍塘禮着 斥資$3,000萬打造洋房示範屋 上車盤 一手市場