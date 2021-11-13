九龍灣牛頭角道項目涉近300伙 擬短期內登場

再有市區上車盤新盤部署出擊，牛頭角及九龍灣區久未有新住宅供應，終於有全新盤應該，市傳恒隆牛頭角道項目新盤部署月內公內開放示範單位及公布價單，有機會下周公布新動向。

恒隆九龍灣牛頭角道項目新盤，前身為淘大

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