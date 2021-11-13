堅尼地城KENNEDY 38首推70伙 開放式折實$618.3萬起入場

新地、會德豐地產及恒地合作的堅尼地城新盤KENNEDY 38，位於卑路乍街38號，鄰近港鐵堅尼地城站，提出341伙開放式至3房單位，標準樓層主要為開放式至2房，實用面積207至1,000平方呎，周四（

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