堅尼地城KENNEDY 38首推70伙 開放式折實$618.3萬起入場 置業家居 2021/11/13 分享： 新地、會德豐地產及恒地合作的堅尼地城新盤KENNEDY 38，位於卑路乍街38號，鄰近港鐵堅尼地城站，提出341伙開放式至3房單位，標準樓層主要為開放式至2房，實用面積207至1,000平方呎，周四（ ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新盤速遞 相關文章 九龍塘禮着 斥資$3,000萬打造洋房示範屋 今日 九龍塘禮着 斥資$3,000萬打造洋房示範屋 啟德MONACO ONE連環加推 今日首輪開賣342伙 今日 啟德MONACO ONE連環加推 今日首輪開賣342伙 元朗The YOHO Hub涉1,030伙 面積最細約300呎起 今日 元朗The YOHO Hub涉1,030伙 面積最細約300呎起 古洞南華第第一期已上樓書 最大洋房面積近7,000呎 今日 古洞南華第第一期已上樓書 最大洋房面積近7,000呎 九龍灣牛頭角道項目涉近300伙 擬短期內登場 今日 九龍灣牛頭角道項目涉近300伙 擬短期內登場 你可能感興趣 九龍塘禮着 斥資$3,000萬打造洋房示範屋 今日 01:00 九龍塘禮着 斥資$3,000萬打造洋房示範屋 啟德MONACO ONE連環加推 今日首輪開賣342伙 今日 01:00 啟德MONACO ONE連環加推 今日首輪開賣342伙 元朗The YOHO Hub涉1,030伙 面積最細約300呎起 今日 01:00 元朗The YOHO Hub涉1,030伙 面積最細約300呎起 最新專欄文章 更多 九龍灣牛頭角道項目涉近300伙 擬短期內登場 今日 九龍灣牛頭角道項目涉近300伙 擬短期內登場 古洞南華第第一期已上樓書 最大洋房面積近7,000呎 今日 古洞南華第第一期已上樓書 最大洋房面積近7,000呎 元朗The YOHO Hub涉1,030伙 面積最細約300呎起 今日 元朗The YOHO Hub涉1,030伙 面積最細約300呎起 啟德MONACO ONE連環加推 今日首輪開賣342伙 今日 啟德MONACO ONE連環加推 今日首輪開賣342伙 九龍塘禮着 斥資$3,000萬打造洋房示範屋 今日 九龍塘禮着 斥資$3,000萬打造洋房示範屋 KENNEDY 38 一手市場