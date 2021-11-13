  • 22°C
香港時間 : 20211113日 (六) 01:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

堅尼地城KENNEDY 38首推70伙 開放式折實$618.3萬起入場

置業家居 2021/11/13

分享：

新地、會德豐地產及恒地合作的堅尼地城新盤KENNEDY 38，位於卑路乍街38號，鄰近港鐵堅尼地城站，提出341伙開放式至3房單位，標準樓層主要為開放式至2房，實用面積207至1,000平方呎，周四（

...

欄名 : 新盤速遞

相關文章

九龍塘禮着 斥資$3,000萬打造洋房示範屋
今日
九龍塘禮着 斥資$3,000萬打造洋房示範屋
啟德MONACO ONE連環加推 今日首輪開賣342伙
今日
啟德MONACO ONE連環加推 今日首輪開賣342伙
元朗The YOHO Hub涉1,030伙 面積最細約300呎起
今日
元朗The YOHO Hub涉1,030伙 面積最細約300呎起
古洞南華第第一期已上樓書 最大洋房面積近7,000呎
今日
古洞南華第第一期已上樓書 最大洋房面積近7,000呎
九龍灣牛頭角道項目涉近300伙 擬短期內登場
今日
九龍灣牛頭角道項目涉近300伙 擬短期內登場

你可能感興趣

九龍塘禮着 斥資$3,000萬打造洋房示範屋
今日 01:00
九龍塘禮着 斥資$3,000萬打造洋房示範屋
啟德MONACO ONE連環加推 今日首輪開賣342伙
今日 01:00
啟德MONACO ONE連環加推 今日首輪開賣342伙
元朗The YOHO Hub涉1,030伙 面積最細約300呎起
今日 01:00
元朗The YOHO Hub涉1,030伙 面積最細約300呎起

最新專欄文章 更多

九龍灣牛頭角道項目涉近300伙 擬短期內登場
今日
九龍灣牛頭角道項目涉近300伙 擬短期內登場
古洞南華第第一期已上樓書 最大洋房面積近7,000呎
今日
古洞南華第第一期已上樓書 最大洋房面積近7,000呎
元朗The YOHO Hub涉1,030伙 面積最細約300呎起
今日
元朗The YOHO Hub涉1,030伙 面積最細約300呎起
啟德MONACO ONE連環加推 今日首輪開賣342伙
今日
啟德MONACO ONE連環加推 今日首輪開賣342伙
九龍塘禮着 斥資$3,000萬打造洋房示範屋
今日
九龍塘禮着 斥資$3,000萬打造洋房示範屋
KENNEDY 38 一手市場

上一篇文章

去年「尋寶樂園」 今變遲兩日賣貴一球

下一篇文章

九龍塘禮着 斥資$3,000萬打造洋房示範屋
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？