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OMA OMA實用長廳

置業家居 2021/11/13

分享：

單位：2B座低層E室

實用面積：435平方呎

間隔：2房

叫租：$1.4萬（呎租：$32.2）

單位提供：美聯（97732931）

作者：唐健恒

責任編輯：郭慧敏

...

欄名 : 樓市熱話

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