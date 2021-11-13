OMA OMA剛收樓約30伙放租 1房$1.2萬起

屯門OMA OMA近日正式入伙，不過屋苑已收樓者不多，故截至11月8日尚未錄得租務成交，最新約有30個單位放租，1房戶叫租$1.2萬起。

OMA OMA由永泰發展，地址為掃管笏路108號，2座住宅，合共

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