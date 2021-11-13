OMA OMA剛收樓約30伙放租 1房$1.2萬起 置業家居 2021/11/13 分享： 屯門OMA OMA近日正式入伙，不過屋苑已收樓者不多，故截至11月8日尚未錄得租務成交，最新約有30個單位放租，1房戶叫租$1.2萬起。 OMA OMA由永泰發展，地址為掃管笏路108號，2座住宅，合共 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市熱話 相關文章 OMA OMA實用長廳 今日 OMA OMA實用長廳 浴室不設門檻石 當心漏水滲進廳房【獲90分 】 今日 浴室不設門檻石 當心漏水滲進廳房【獲90分 】 你可能感興趣 OMA OMA實用長廳 今日 01:00 OMA OMA實用長廳 浴室不設門檻石 當心漏水滲進廳房【獲90分 】 今日 01:00 浴室不設門檻石 當心漏水滲進廳房【獲90分 】 最新專欄文章 更多 浴室不設門檻石 當心漏水滲進廳房【獲90分 】 今日 浴室不設門檻石 當心漏水滲進廳房【獲90分 】 OMA OMA實用長廳 今日 OMA OMA實用長廳 新界西1房供應充裕 菁雋未過SSD $440萬可入場 2021/11/06 新界西1房供應充裕 菁雋未過SSD $440萬可入場 新界東半新樓1房盤源足 最平$510萬做業主 2021/10/30 新界東半新樓1房盤源足 最平$510萬做業主 MALIBU四正光猛 2021/10/30 MALIBU四正光猛 OMA OMA