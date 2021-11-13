獨立車位VS連契車位 按揭大不同

今年車位買賣活躍，去年每月平均472宗車位買賣登記，今年截至10月份每月平均達790宗，市場估計今年車位成交金額將創歷史新高，可見車位受到市場追捧。事實上，今年車位市道熱烘，更創出逾千萬元天價車位銷售紀錄，令市場上不少人士看俏車位升值潛力。

獨立車位H按計劃湧現

不少人喜歡投資車位，除了大部分車位的入場門檻仍明顯低於買樓外，政府於去年亦降低非住宅物業買賣印花稅，獨立車位屬於非住宅類別，故亦同步降低了入市車位的成本。今年首10個月車位成交平均價格為$218萬，而市場上仍可找得不少車位低於$200萬元，印花稅僅需$100，與以往需付$3萬印花稅相比，現時幾近零成本。即使價格較高之車位例如以$350萬為例，印花稅僅2.25%約$78,750，支出較以往減少一半。還有，獨立車位無需受限於額外印花稅及買家印花稅，在投資的角度，若車位升值又或按需要想轉售車位，彈性便較大。而且，車位無需裝修，亦不用煩卻保養折舊問題，基本上一成交便可起租，所以車位在某程度上屬於易入門、回報快、彈性大的投資產品。

車位按揭貸款分兩類，一類是獨立車位按揭，另一類是與住宅連契的車位按揭；兩者息率及條件相差頗大。獨立車位屬於非住宅類別，按揭息率遜於一般住宅按揭，大部分銀行只為車位提供P按，現時實際息率主要介乎2.6厘至3.25厘，高於住宅按息約1.37厘；按揭年期長達15年，較住宅按揭年期可長達30年為短。不過，今年車位市道活躍，部分銀行敘造車位按揭積極性增加，已將車位按揭計劃優化，個別銀行更提供現時大行其道之H按計劃。目前車位H按息率低至H+1.65%至H+2%，實際息率低至約1.8厘至2厘，明顯較車位P按更吸引。但留意，銀行或以1個月或3個月拆息計算實際息率，由於3個月拆息略高於1個月拆息，客戶需自己留意計算，此外，獨立車位之H按未必設有封頂息率之保障，由於拆息波動性較大，借款人應留意拆息走勢以便了解每月供款額有否變化。

連契透過按保可借9成

市場上並非所有銀行均積極提供車位按揭，銀行之間提供的車位按息存在差幅，息差可高達0.5厘至3厘，所以借款人可多找銀行作比較，而由於不同區域之車位價格差幅甚大，由數十萬至逾千萬元不等，有些銀行提供之車位按揭設有最低貸款額，例如只限於貸款額不少於$100萬之申請。現時車位價格平均約$200萬，以承造5成按揭計，貸款額約$100萬。

另一類是與住宅連契的車位，買家若購置自用物業時連同車位以連契形式申請按揭貸款，銀行可就物業連同車位批出一致的按揭條款；換句話說，連同物業的車位按揭成數可高達6成，若成交價不超於$1,000萬，更可透過按保計劃申請高達9成按揭。至於按息，與住宅連契的車位可享有住宅按揭低息優惠，現時按息低至H+1.3%，實際息率僅約1.36厘；按揭年期更可長達30年。

就上述，獨立車位的按揭成數低於住宅，按揭息率亦較高，而至於連契車位，亦視乎買家當刻是否同步購入物業連車位。若然買家持有物業，其實可考慮索性以物業套現資金方式購置車位，若物業估值之水位足夠，以物業套現出來之資金便可直接用作支付全數車位價格，而無需承造車位按揭。這做法之按息同樣低至H+1.3%，借款人亦無需擔心車位成了第二套按揭衍生之問題。

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▲ 今年車位市道熱烘，更創出逾千萬元天價車位銷售紀錄，令市場上不少人士看俏車位升值潛力。