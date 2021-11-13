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英國肯特郡The Triangle首期低至$39萬 租金回報可達6厘

置業家居 2021/11/13

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英國肯特郡Ashford被選為最理想居住地之一，且經濟發展蓬勃，有望提升物業樓價及租值。今次為大家推介的The Triangle位置優渥，各式配套齊備，生活環境便捷舒適。項目設143伙，售價由18萬英

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欄名 : 海外置業

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