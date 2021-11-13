英國肯特郡The Triangle首期低至$39萬 租金回報可達6厘 置業家居 2021/11/13 分享： 英國肯特郡Ashford被選為最理想居住地之一，且經濟發展蓬勃，有望提升物業樓價及租值。今次為大家推介的The Triangle位置優渥，各式配套齊備，生活環境便捷舒適。項目設143伙，售價由18萬英 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 Fifty5ive 交通購物方便 首期$61.4萬可進駐 2021/11/06 Fifty5ive 交通購物方便 首期$61.4萬可進駐 伯明翰The Axium空間寬敞 入場費僅$278.6萬起 2021/10/30 伯明翰The Axium空間寬敞 入場費僅$278.6萬起 【海外物業】消委會：涉境外物業銷售投訴飆升 6成屬非持牌代理 買家平均損失36.8萬元 2021/10/28 【海外物業】消委會：涉境外物業銷售投訴飆升 6成屬非持牌代理 買家平均損失36.8萬元 曼徹斯特Belmont Place連租約售$150萬起 即買即享逾5厘回報 2021/10/23 曼徹斯特Belmont Place連租約售$150萬起 即買即享逾5厘回報 柬埔寨首都‧國金第2期 $95萬做業主 租保計劃享9厘回報 2021/10/16 柬埔寨首都‧國金第2期 $95萬做業主 租保計劃享9厘回報 肯特郡 英國 海外物業 英鎊