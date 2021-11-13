西九文化區M+博物館開幕 焦點展品全披露

世界各地的博物館，都有鮮明的個性和主題。期待多時的M+博物館，也終於在11月12日開幕，這個視覺文化博物館，之前因艾未未事件成為熱話，其批判性的作品有否展出，變成了大家關注的焦點。當然，M+於香港定位

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