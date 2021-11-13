西九文化區M+博物館開幕 焦點展品全披露 副刊版 2021/11/13 分享： 世界各地的博物館，都有鮮明的個性和主題。期待多時的M+博物館，也終於在11月12日開幕，這個視覺文化博物館，之前因艾未未事件成為熱話，其批判性的作品有否展出，變成了大家關注的焦點。當然，M+於香港定位 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 九龍灣韓國沉浸式展覽 上流寄生族VR體驗及旅遊互動遊戲 2021/11/12 九龍灣韓國沉浸式展覽 上流寄生族VR體驗及旅遊互動遊戲 尋覓香港村校回憶 校歌主題藝術展覽 2021/11/12 尋覓香港村校回憶 校歌主題藝術展覽 荷里活廣場Kakao Friends聖誕夢幻樂園 首設互動遊戲天地大玩海盜船彈床 2021/11/09 荷里活廣場Kakao Friends聖誕夢幻樂園 首設互動遊戲天地大玩海盜船彈床 YOHO MALL呈獻「冬日．森之仙境」 奇幻仙子國度6米玻璃聖誕樹夠搶眼 2021/11/06 YOHO MALL呈獻「冬日．森之仙境」 奇幻仙子國度6米玻璃聖誕樹夠搶眼 初秋遊走何文田四山 指點歷史回到九龍開埠時 2021/11/06 初秋遊走何文田四山 指點歷史回到九龍開埠時 香港 英國 日本 歐洲 設計 餐廳 展覽 媒體 南韓 電視