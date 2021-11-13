打假攻防戰 杜絕假評論氾濫

今年首季起，全球最大的電商平台亞馬遜關閉約600個中國品牌的海外銷售權限，涉及約3,000個賣家帳號，箇中原因主要是虛假評論、偽造身份等不合規行為。對此，中國商務部並未護短，只是婉委地表示這是外貿新業態發展過程中出現的問題，是階段性的「水土不服」，是「成長的煩惱」。

賣家藉「資訊盲點」 誤導消費者

這並非中國獨有的問題，自從網購興起以及有了網上評論功能，虛假評論便一直存在，其原理很簡單：當消費者不熟悉一件新商品，便主要依賴產品介紹頁面和網上評論作為資訊來源，有些賣家會利用這種「資訊盲點」，製造五花八門的虛假讚譽，甚至打擊對手，並試圖引導消費者的購買決定。

然而，對實際產品的失望，最終會大大削弱顧客對網站的信任，因此像亞馬遜這類電商平台，以及Yelp、TripAdvisor等這類專門提供點評服務的網站來說，遏止造假至關重要。Yelp的副總栽Vince Solitto便表示：「如果顧客不能信賴我們提供的內容，我們的服務就沒有價值。」

遏止造假 各大平台各出奇謀

亞馬遜早前發表聲明稱，自2020年以來，已主動監測並移除了超過2億條疑似虛假評論，並在美國提起訴訟，指控Fiverr這類自由職業介紹平台，容許用戶非法兜售虛假評論服務；Yelp的做法更激進，它精心設計的演算法能掃描可疑字眼，刪除多達30%的正評，甚至派出卧底，潛入這些造假服務供應商調查；Expedia則只允許真正付款入住酒店的顧客作出評論；亞馬遜亦會在實際購買了產品的用戶評論貼上「已驗證」標籤，從而加強網站的可信性。

然而道高一尺，魔高一丈，筆者以往從事電子消費品行業時，便得「高人」教路，例如客戶留下正評後，賣家另行經PayPal退款，該件商品變相免費，而由於退款過程不經亞馬遜平台，因此難以檢測。此外，這位「高人」又提供機械人帳戶，模擬真人的購買行為，每個帳戶每月最多只發表8條評論，且每個帳戶只評論約20%的已購產品；更厲害的是，他可安排在競爭對手的商品留下看起來虛假的五星評論，藉此觸發亞馬遜的欺詐檢測，從而陷害對手，令對手的商品被暫時下架。

「資訊盲點」的原理，通常適用於高價的耐用品。一般消費者不會每個月更換一副無綫耳機、一部嬰兒車或一張梳化，到需要更換的時候，又往往有新的型號和功能可供選擇，因此幾乎每次購買決定，都是針對新品。

另一方面，「資訊盲點」的原理在消耗品、餐飲等較難體現。消費者在首次光顧後，通常已對產品的質素和價格了然於胸，虛假評論便無用武之地。這類產品的的賣家非常依賴回頭客，款式又不會頻密更新，如果消費者對首次購買不滿意而不再光顧，賣家很難依靠不斷吸納新客人維持下去，這亦解釋了為何商家不大熱衷為超級市場的產品製造虛假評論。

添產品競爭力 才是長遠道理

筆者從前便認識一家餐廳，它十分沉迷在大眾點評、OpenRice等手機應用刷評論，又經常鑽研KOL、團購等花招，卻沒有用心做好食物和服務，以至最終結業收場。對於這類中小企，筆者均勸喻回歸基本，紮實地增強產品競爭力才是長遠道理。

事實上，香港地少人多、資訊發達，好的店家和商品往往不脛而走，連帶吸引傳媒報道，形成重複購買的良性循環，根本不用挖空心思弄虛造假。

今年「雙十一」剛過，筆者估計成交金額會再創新高，然而內地有種不惜一切代價求好評的風氣，它不但在淘寶盛行，在美團、京東等平台也司空見慣。例如每次購物完畢，賣家會要求買家發出好評，並以金額不一的紅包作為獎勵；萬一買家發布差評，賣家則會千方百計要求買家刪除，有時以紅包作為獎勵，甚至電話騷擾，大量賣家同樣操作的結果便是法不責眾。筆者希望內地電商平台都像亞馬遜一樣展示決心整頓，從根源上杜絕假評價氾濫的情況。

▲ 亞馬遜早前發表聲明稱，自去年以來，已主動監測並移除了超過2億條疑似虛假評論。（路透社資料圖片）