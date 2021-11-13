抗疫雙城記 星港策略各有利弊

在新加坡，現時高達85%國民已接種新冠疫苗，另外有18%已接種加強劑，由於現時大部分新增個案都與未接種疫苗有關，當地政府正考慮不再為這些感染者提供免費醫療服務，患者需要承擔其住院甚至深切治療的醫療費用。

新加坡自從數月前採取「與病毒共存」的策略，最近28天已錄得91,000宗個案，雖然98%個案均是無症狀或症狀輕微，但當地政府仍密切注視醫療機構的情況，如發現病床過分緊張，將收緊社交隔離措施，甚至重新考慮封城，以減低醫院負荷。

與病毒共存 星馬重開關口

不過，隨着疫苗接種及疫情控制取得進展，新加坡與鄰國馬來西亞將開啟「疫苗接種者旅遊通道」，完成疫苗接種的旅客可從各方機場直接入境，僅須檢測而毋須隔離，重新開放跨境旅行，有助振興兩國經濟。

反觀香港一直堅守「清零」策略，經歷了近兩年的疫情煎熬，相比起新加坡累計超過23萬人確診，本港感染總數僅12,379多宗，市民生活大致回復正常，醫療系統亦沒有「爆煲」崩潰。經過長達9個月的接種計劃，現時本港約有7成市民已接種第一劑疫苗，而政府亦開展接種第三針新冠疫苗安排，上周起容許一些高危群組5預約接種，如免疫力弱人士、長期病患者、60歲以上長者、醫護人員，以及工作環境有較高暴露風險、較易傳播新冠病毒的人士等。

雖然政府並沒有為第三劑疫苗接種設定目標，但根據現有證據以及各國接種的進度來看，接種3劑疫苗後體內較易出現更高濃度的抗體，從而發揮更強保護。

由於採取「清零」策略，香港現時已經有3個多月沒有本地個案，而對於海外輸入個案，現時亦能大致做到足夠的感染屏障，未有在社區造成傳播及爆發；現時香港所面對的問題，是逐步開關通關的時間表，以及解決疫苗猶豫的問題。

堅守清零保民康 港致力通關

香港市民健康得到了保障，但疫下卻少了出外旅遊公幹的方便；和外國通關困難重重，亦令一向依靠旅客高消費的零售業、酒店業、旅遊業和航空業奄奄一息。雖然現時政府致力與內地構建疫苗通道，有消息指最快12月可作「小通關」，但在「熔斷機制」上仍有細節未解決，要再經過磋商才可確定實際情況。

至於「疫苗猶豫」的問題，雖然經過政府、商界以及其他團體大力支持，但本港疫苗接種進度仍然較其他國家慢，根據一些學者的研究香港市民所處的疫苗猶豫，可能由於本港的感染率並不高，市民對疫情的焦慮並不像外國般高。

雖然傳媒偶有錯誤報道新冠肺炎的嚴重性以及疫苗的成效，亦可令市民造成疫苗猶豫，但這現象在香港不算嚴重；亦有學者提出，對疫苗較有信心，以及較有集體責任感的人，傾向接種疫苗，而對疫苗不信任、低估疫情嚴重情況，以及缺乏責任感、不懂權衡輕重的人，則傾向較遲接種。

調整抗疫策略 來屆港府首務

兩種抗疫策略，揭露新加坡與香港兩地政府的思維有所不同，新加坡採取較進取的迎接病毒、與其共存的策略，可形容是「富貴險中求」；香港則採用較為保守、穩中求勝的防疫，對在短時間消退的疫情較奏效，但長時間閉關自守，對一個外向型經濟體來說並非好事。

再者，在疫情新常態下，不同經濟體會各自演變互動，所產生的微妙變化，對長期閉關自守的地區最為不利。雖然香港有背向祖國的優勢，但長遠而言，內地和港澳的抗疫策略亦需要逐步與外國對接，才能保住亞太區的地區優勢，與美國抗衡。

抗疫策略逐步鬆綁，無可避免會帶來醫療體系的陣痛，甚至造成一定程度的傷亡數字，但如果計劃周詳，全民亦已嚴陣戒備，接種疫苗做好準備，觀乎現時新加坡的數據，醫療體系應該守得住輕微和無症狀感染者的暴增潮，相信抗疫策略的調整，將會是來屆港府要面對的首要任務。（文章只代表個人立場）

▲ 數月前採取「與病毒共存」策略的新加坡，將與鄰國馬來西亞開啟「疫苗接種者旅遊通道」。（中通社資料圖片）