電動車風力發電 碳中和關鍵一步

應對氣候變化是全球共識，國家主席習近平今年在《聯合國氣候變化框架公約》第26次締約方大會世界領導人峰會發言時，提出3點建議：第一是維護多邊共識，各方應在已有的共識基礎上，增強互信，加強合作；第二是聚焦務實行動，發達國家不單要做得更多，亦要為發展中國家做得更好，提供支持；第三是加速綠色轉型，以科技創新為驅動，推進能源資源、產業結構、消費結構轉型升級，推動經濟社會綠色發展。

特區政府一直緊隨國家方針，特首在今年的施政報告中公布《香港氣候行動藍圖2050》，以「零碳排放．綠色宜居．持續發展」為願景，提出香港應對氣候變化和實現碳中和的策略和目標。

《香港氣候行動藍圖2050》提出的想法十分進取，考驗政府統籌不同部門及持份者的能力，把行動藍圖實踐出來，筆者希望就此提出一些建議：

政府計劃逐步減用化石燃料，目標是在2035年增加零碳能源比例到60%至70%，可再生能源則提升至7.5%到10%。距離達成目標的時間尚餘不足15年，現行的基建是否可以支撑提升可再生能源的產能，頓成疑問。

早在10年前，中電和港燈已經研究在西貢及南丫島對外水域興建風力發電場，但一直沒有進展，最近兩電重提這項計劃，必將成為實踐行動藍圖的重要拼圖。

建儲電系統 落實能源轉型

儲電系統是發展可再生能源的重要硬件，但特區政府及兩電一直未有交代儲電系統的基建及規模，浪費了寶貴時間。南澳洲在數年前曾經因為風暴吹襲，輸電網受到破壞而出現嚴重供電問題，居民生活大受影響，當地政府隨即與私人企業合作，短時間內成功建造全球最大的鋰電池系統，該系統可儲起另一個風力發電場產生的電力，隨即解決了供電問題。

既然氣候藍圖已經出台，特區政府及兩電應該參考南澳洲的經驗，盡快提出具體的時間表及路綫圖，興建風力發電場，配備相應的儲電系統，推動可再生能源發展。筆者多年來都使用電動車，其零排放特點對環境的好處已被肯定，但發電來源仍會被批評為不夠環保。政府加快落實能源轉型，有助建立低碳供電及用電模式。

政府早於年初就公布了電動車普及化路綫圖，其後也成為氣候藍圖的其中一個部分。環境局推出的20億元「EV屋苑充電易資助計劃」反應熱烈，預期超過10萬個車位受惠，政府應該盡快檢視這個計劃，考慮推動第二階段資助，讓更多住宅停車場可以配置電動車充電器。

加推資助 增電動車充電器

「一換一」計劃有效吸引市民在稅務優惠下轉用電動車，但這項計劃在2024年到期，政府應該訂立具體目標，才可以在3年後衡量這個政策的成效。雖然這項政策是由環境局主導，但現時正由運輸署執行，兩個部門必須增加資源，加快處理審批個案，應付市民轉用電動車的需要。

政府制定的方針只是應對氣候變化的第一步，落實過程需要魄力及行動力。社會對於優質居住環境有所期盼，希望政府能夠做出成績來，為下一代建構低碳的生活環境。

▲ 特區政府及兩電應該盡快提出具體的時間表及路綫圖，興建風力發電場，配備相應的儲電系統，推動可再生能源發展。（路透社資料圖片）