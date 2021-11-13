地圖展示「能源世界」 石油未來依然重要 國際版 2021/11/13 分享： 近期不少國家都承諾減少依賴化石燃料達至碳中和，令世人目光再次聚焦能源供應。是次推薦好書《The New Map: Energy, Climate, and the Clash of Nations》， ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 李俊儀 欄名 : 國金好書 最新專欄文章 更多 多幅地圖展示「能源世界」 石油未來依然重要 2021/11/12 多幅地圖展示「能源世界」 石油未來依然重要 鬍鬚稅到Google Tax 稅制改革有何啟示 2021/11/06 鬍鬚稅到Google Tax 稅制改革有何啟示 「巧立名目」徵稅只求財？ 學者揭能改革社會 2021/11/05 「巧立名目」徵稅只求財？ 學者揭能改革社會 默克爾執政16載 為世界帶來甚麼？ 2021/10/30 默克爾執政16載 為世界帶來甚麼？ 默克爾執政16年 為世界帶來什麼？ 2021/10/29 默克爾執政16年 為世界帶來什麼？ 能源供應 碳中和 石油 天然氣 煤 太陽能 風能 中國 經濟 美國