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地圖展示「能源世界」 石油未來依然重要

國際版 2021/11/13

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近期不少國家都承諾減少依賴化石燃料達至碳中和，令世人目光再次聚焦能源供應。是次推薦好書《The New Map: Energy, Climate, and the Clash of Nations》，

...

撰文 : 李俊儀

欄名 : 國金好書

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