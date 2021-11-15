上海的藝術季度又開始，大大小小展覽和藝博會成為眾人日程。不肯定是否大家都那麼愛藝術，但商業活動藉藝術出海就肯定大勢所趨。

今年有兩個比較特別的觀察。第一，是作為城市發展方向，上海的北外灘區域發展相當蓬勃。所謂北外灘，現在是泛指虹口區和楊浦區兩個大區，也連到過往舊外灘的偏北地段。走訪一個老弄堂改建的園區，是以前的公益房改建，公益房就是一百多年前，蓋來給相對有錢的周邊移民，走難到上海後居住的地方。虹口這邊，除了有進步文人結集，上海的教育資源，特別是許多教師都來自這裏，後來才分散各區，成為上海上一輩人的一種成長記憶。

同時，也去了幾幢由舊式商務大樓改建的藝術空間。外灘的舊建築，和前法租界的住宅建築有明顯不同，由於之前是商業區，所以建築的空間與設計，都不是住宅的規劃，空間相對闊落，公共地帶亦比較規整。

參觀一些新的藝術空間與畫廊，都由這種老辦公樓改建，發現當中創始人，年紀都相當年輕。主要為九〇後，即大約三十歲出頭。了解一下他們的背景，發現大多數都是家裏相對有錢的富二代，都有海外留學的背景。回中國發展之後，不倚賴家中發迹的old money，轉移參與更好玩又有面子，即現在的熱門行業：藝術交易。

他們如何打進這個藝術交易圈子？原來有幾位是幾年前就是國際拍賣常客，藏品主要為近年比較流行的街頭藝術，入貨的總價，去到拍賣行視他們為VIP的地步，專門出機票住宿請他們去國外參加各種藝術拍賣與展覽。

當八〇後已經成家立室漸趨穩定，〇後還未上位，未來幾年，主宰中國消費與生活方式發展的，將會是這批九〇後生力軍。