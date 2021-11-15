很喜歡李白的「右軍本清真，瀟灑出風塵」，僅兩句就總結王羲之的個性和書風特色，更把瀟灑的意境寫得跳脫活潑。瀟灑是意境，亦是心境，人若能活得瀟灑，就能減少許多不必要的情感糾結和情緒糾結。瀟灑不是以自我、自戀、不理人感受、藐視世俗、事事不關心或打扮裝束呈現出來的。首先這類行為外貌，只是「懶」／扮瀟灑而已。又，要靠各種外在形態去告訴人自己好瀟灑，其實已經唔瀟灑。

我發現，瀟灑的人不扭擰、不拘泥、不依附、不抓狂、放得低、豁達、自足兼自如。人生在世，各有各面對的人生難題和課題，瀟灑的人不見得比其他人少，分別在於，瀟灑的人不會讓自己沉溺於悲情太久。又，當一個人悟出世上沒有東西（如名譽、地位、獎項、別人注視、嘉許或認同等）是非要不可的，自然無懼失去。當一個人經常處於急切渴求的狀態時，是很難瀟灑起來的。智者才能真正活得瀟灑，因有IQ知道自己人生的priority（重要排序），亦有EQ對人和事有放得低的心態。

很有趣，英文詞彙裏，只能有相近但沒有跟「瀟灑」二字的相同詞。林語堂編寫的《林語堂當代漢英詞典》裏，也用了很多組詞彙拼湊，才能把「瀟灑」以英文演繹：free（自由）、emancipated（免於束縛）、unhampered by convention（不受傳統規範約束）、spirited（熱情洋溢）、wayward（任性）、forthright（直率）、pure（純真）、noble（高貴）。以林博士的超卓英文造詣，都需要以一組英文詞彙，才能闡述中文的「瀟灑」，確認了英文語境裏，並無能把「瀟灑」二字直譯的詞彙。若以近代英語演繹，我認為「chill」（從容、悠然自得的樣子）是比較接近「瀟灑」的狀態。

人生已經夠難了，沒必要連瀟灑都這麼難，人到中年，難得清朗天真，才能瀟灑起來，活得chill一點，人也輕省一點。放下糾結，瀟灑出風塵，境界和眼界將有另一番高度。