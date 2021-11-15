鐵板燒店首創 冰鎮醬漬大閘蟹 每日限量供應

大閘蟹在中餐館就吃過不少，有否想過可在日式鐵板居酒屋都可嘗到呢？佐敦的樂Teppanyaki首創和式鐵板冰火大閘蟹餐，主理人樂師傅鐵板燒功夫了得，今次的套餐會嚴選來自江蘇的大閘蟹公，膏靚飽滿，味道鮮甜

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