鐵板燒店首創 冰鎮醬漬大閘蟹 每日限量供應 副刊版 2021/11/15 分享： 大閘蟹在中餐館就吃過不少，有否想過可在日式鐵板居酒屋都可嘗到呢？佐敦的樂Teppanyaki首創和式鐵板冰火大閘蟹餐，主理人樂師傅鐵板燒功夫了得，今次的套餐會嚴選來自江蘇的大閘蟹公，膏靚飽滿，味道鮮甜 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 點一龍推出 期間限定暖胃煲仔菜 今日 點一龍推出 期間限定暖胃煲仔菜 Chop Chop食神叉燒 推秋冬時令煲仔飯 2021/11/12 Chop Chop食神叉燒 推秋冬時令煲仔飯 Mango Tree圓方店 開業9周年推優惠套餐 2021/11/12 Mango Tree圓方店 開業9周年推優惠套餐 香港會議展覽中心 推出8道菜大閘蟹宴 2021/11/10 香港會議展覽中心 推出8道菜大閘蟹宴 Porterhouse Seafood & Steak 推出兩款感恩節滋味套餐 2021/11/10 Porterhouse Seafood & Steak 推出兩款感恩節滋味套餐 日本 台灣 菜式 荃灣 魚 蛋 海鮮 蝦 薑 佐敦