點一龍推出 期間限定暖胃煲仔菜 副刊版 2021/11/15 分享： 氣溫開始漸降，又是時候食季節限定的暖胃煲仔菜。位於荃灣的點一龍最新推出一系列煲仔菜，包括鮑汁海鮮豆腐煲、枝竹牛腩煲、金不換三杯雞煲、栗子排骨煲及麵醬茄子生菜煲，總有一款合你口味。 如喜歡嘗海鮮的話，這款 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 鐵板燒店首創 冰鎮醬漬大閘蟹 每日限量供應 今日 鐵板燒店首創 冰鎮醬漬大閘蟹 每日限量供應 Chop Chop食神叉燒 推秋冬時令煲仔飯 2021/11/12 Chop Chop食神叉燒 推秋冬時令煲仔飯 Mango Tree圓方店 開業9周年推優惠套餐 2021/11/12 Mango Tree圓方店 開業9周年推優惠套餐 香港會議展覽中心 推出8道菜大閘蟹宴 2021/11/10 香港會議展覽中心 推出8道菜大閘蟹宴 Porterhouse Seafood & Steak 推出兩款感恩節滋味套餐 2021/11/10 Porterhouse Seafood & Steak 推出兩款感恩節滋味套餐 日本 台灣 菜式 荃灣 魚 蛋 海鮮 蝦 薑 佐敦