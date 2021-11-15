點一龍推出 期間限定暖胃煲仔菜

氣溫開始漸降，又是時候食季節限定的暖胃煲仔菜。位於荃灣的點一龍最新推出一系列煲仔菜，包括鮑汁海鮮豆腐煲、枝竹牛腩煲、金不換三杯雞煲、栗子排骨煲及麵醬茄子生菜煲，總有一款合你口味。

如喜歡嘗海鮮的話，這款

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