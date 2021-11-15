屯門150呎卡通動漫壁畫 成打卡熱點

近月，屯門藍地的屯門新村，一幅150呎的壁畫再展新貌。壁畫的創作者，是兩位活躍於屯門藝壇的藝術家--王麗娜（Linda）及何艷嫦（Jojo），她們以卡通動漫為主題，呈現出一個個過去數十年港人熟悉的卡通

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