屯門150呎卡通動漫壁畫 成打卡熱點 副刊版 2021/11/15 分享： 近月，屯門藍地的屯門新村，一幅150呎的壁畫再展新貌。壁畫的創作者，是兩位活躍於屯門藝壇的藝術家--王麗娜（Linda）及何艷嫦（Jojo），她們以卡通動漫為主題，呈現出一個個過去數十年港人熟悉的卡通 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 西九文化區M+博物館開幕 焦點展品全披露 2021/11/13 西九文化區M+博物館開幕 焦點展品全披露 九龍灣韓國沉浸式展覽 上流寄生族VR體驗及旅遊互動遊戲 2021/11/12 九龍灣韓國沉浸式展覽 上流寄生族VR體驗及旅遊互動遊戲 尋覓香港村校回憶 校歌主題藝術展覽 2021/11/12 尋覓香港村校回憶 校歌主題藝術展覽 荷里活廣場Kakao Friends聖誕夢幻樂園 首設互動遊戲天地大玩海盜船彈床 2021/11/09 荷里活廣場Kakao Friends聖誕夢幻樂園 首設互動遊戲天地大玩海盜船彈床 YOHO MALL呈獻「冬日．森之仙境」 奇幻仙子國度6米玻璃聖誕樹夠搶眼 2021/11/06 YOHO MALL呈獻「冬日．森之仙境」 奇幻仙子國度6米玻璃聖誕樹夠搶眼 退休