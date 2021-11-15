棋定定嘉年華 玩虛擬互動遊戲

「馬路如虎口」、「揸車要留神」是港人耳熟能詳的道路安全宣傳口號。將於香港科學園舉行的「道路安全議會48周年典禮棋定定嘉年華」，透過互動AR、VR及XR虛擬實景，大玩結合科技的有趣遊戲，提高大小朋友道路

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