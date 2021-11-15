棋定定嘉年華 玩虛擬互動遊戲 副刊版 2021/11/15 分享： 「馬路如虎口」、「揸車要留神」是港人耳熟能詳的道路安全宣傳口號。將於香港科學園舉行的「道路安全議會48周年典禮棋定定嘉年華」，透過互動AR、VR及XR虛擬實景，大玩結合科技的有趣遊戲，提高大小朋友道路 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 好去處 最新專欄文章 更多 智遊天地訓練營 親子齊挑戰射擊遊戲 2021/10/18 智遊天地訓練營 親子齊挑戰射擊遊戲 【好去處】《鱷魚君最後的100天》8月登陸香港 K11 Art Mall期間限定店4大打卡位 2021/08/16 【好去處】《鱷魚君最後的100天》8月登陸香港 K11 Art Mall期間限定店4大打卡位 《看見幸福》中小學生攝影展 2021/07/08 《看見幸福》中小學生攝影展 入住摩星嶺青年旅舍 112元起享無敵維港夜景！ 2019/11/02 入住摩星嶺青年旅舍 112元起享無敵維港夜景！ 黃金海岸啤酒節回歸！$350套票飲啤酒食豬手玩遊戲 2019/10/04 黃金海岸啤酒節回歸！$350套票飲啤酒食豬手玩遊戲 交通 遊戲 AR 蛋 跑步 VR 好去處 香港科學園