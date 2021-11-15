指揮棒變出音符 藝術發展需扶持

前晚（周末）中環海濱上演了香港管弦樂團一場戶外音樂會，還有漫天煙火，煞是精采，音樂猶如清泉，洗滌了我心靈。大家有興趣可以到港樂的YouTube頻道重溫。說到交響樂，少接觸的朋友會問，為何需要一位指揮？有時見到演出樂手都在看自己面前的樂譜，沒有看指揮一眼，豈不沒人指揮也一樣？指揮家們又拿着一根指揮棒做甚麼？單用雙手也一樣啊。

我不是音樂專家，只知道一點點。樂團指揮的作用，是融匯一首樂曲的創作背景、歷史環境等之後，演繹出他所理解的作曲家原意。當然不是在正式演出才將他的意念傳遞，而是在綵排，告訴不同樂手如何演繹。指揮家拿着指揮棒舞來舞去，亦不是在空氣中亂劃，不同動作都有得解釋，在此不累贅，有興趣可看看影片介紹（【按此】立即睇：指揮家是做甚麼）盡管只要能夠表達清楚，只用雙手指揮也是可行的，但使用指揮棒（baton），是擴大和加強肢體語言的方式。

17世紀法國曾有指揮家「殉職」

一根指揮短棍在指揮家手中變成有意義樂器，它的運動，變成表達音樂含義的手語，通過這種語言，對整支管弦樂團有着重要影響。

傳說中，第一次相關演出時使用指揮棒，可以追溯到公元前約700年的古希臘時代，一位指揮被描述為「揮舞着一根金手杖」。從那時起，奢侈的指揮棒接連不斷被創造出來。在16至18世紀，指揮家經常用大約6呎長，即比很多人還高的木質大棍杖（staff），猛烈敲打地板來打拍子。1687年，法國宮廷音樂家呂利（Jean-Baptiste Lully）在一次演出中用指揮棍杖敲打地板時，無意間棍的下端尖角插傷了自己的腳，傷口後來變成壞疽，他又拒絕截肢保命，結果幾個月後不治。指揮家殉職，大家聽過沒有？

19世紀，短小的指揮棒普及，這些音樂魔杖款式愈來愈多，材料、長度、美感等有所不同。初期指揮棒用木造，細長呈圓錐形，現在大體上依然還是狹窄錐形，但不僅有不同木質，而且還有石墨、金屬，以至合成材料如碳纖維及玻璃纖維等。

指揮棒不僅僅是指揮家手中一根棍，更是演繹樂章的魔法棒，棒的優劣自然有影響，不同指揮家或會鍾情不同的棒，當感覺得心應手，自然會增強表達力。指揮棒，可以說是指揮家手中的樂器，和簧片的細微差別之於管樂手，琴弦質量或弓的重量對於小提琴家一樣，指揮棒合意與否，對指揮家有莫大影響。

有指揮家曾表示，一根太重、太長或太短的指揮棒，都會分散注意力，無法召喚出相同的肢體語言，音樂也就糟糕了。運用指揮棒需要穩定又微妙的動作技巧，一根輕盈、適當長度的指揮棒可減少手臂的移動和疲乏感，手感就比較好。有人甚至連應用場景也兼顧，將棒的木材色拋光成一根防眩光的，以免影響曲目演出的現場氣氛。

不知大家有無近距離見過指揮棒，除了棒身，還有一個小手柄。這個柄起着把手作用，支撑點和壓力點取決於指揮家手形、手掌肥厚程度，用得是否舒服，則與指揮技巧、甚至曲目都有關係，冗長歌劇？激昂還是輕快？莫扎特定華格納？如果用拳頭去握手柄，是像鏟子似地挖還是像鐵錘一樣反覆敲打？若用手指捏住，是夾住就像做針綫縫的動作、還是像拿根棒在「撩」，像找甚麼似的？不同手柄效果都不一樣，有人會覺得手柄配合不當，指揮動作受影響，甚至會破壞某些樂章的發揮。

今次香港管弦樂團演出的指揮，是土生土長的30歲香港指揮家吳懷世。他11歲開始學長笛，13歲首次與樂團演出，後來換跑道學音樂指揮，多次獲獎揚威國際，包括在世界級指揮比賽，有音樂界「諾貝爾獎」之稱，德國的蘇提爵士國際指揮大賽（Sir Georg Solti International Conductors' Competition）中奪得亞軍，成為歷來首位獲此榮譽的香港人。

吳懷世現在是南韓首爾愛樂樂團副指揮，他在音樂領域的熱誠和造詣，令人欣喜，他亦與本地年輕樂手成立馬勒樂團，推動古典樂普及教育。香港在文化藝術上持續投資未來，可開拓更多空間，讓這些新一代在本地與世界藝壇，展翅翱翔。