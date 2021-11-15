六中破冷戰思維 打造「宇宙帝國」

六中全會（即中共第十九屆中央委員會第六次全體會議）通過了《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》。決議文本總結中國共產黨建黨100年來所累積之經驗和成果，並探討未來發展路向，為明年二十大討論如何邁向「第二個一百年」的目標作準備；而西方傳媒則一如既往，把中國長遠政策準備工作，描繪為領導人借機鞏固自身權力之舉，例如英國廣播公司便借「一些觀察人士」之口，認為「中國可能回歸所謂的個人崇拜」。

國際形勢4轉變 二元思維過時

西方媒體上述之慣性套路，讓筆者想起上周於浸會大學傳理與影視學院舉辦的「冷戰論述」（Narrating Cold Wars）學術論壇內，不少學者認為以美國為首的西方輿論陣營，仍然停留在過去的冷戰思維框框之中，也就是把當下國際形勢，簡化為中美二元矛盾，卻忽略了以下4大轉變：

一、經濟：政治經濟互動超越意識形態之爭-過去以「美國VS蘇聯」為主軸的冷戰思維，強調資本主義和共產主義兩大陣營對決，也就是從意識形態層面界定敵我矛盾；然而，經濟全面全球化後，單純的二分法已不管用，典型例子是印度在國際間的影響力，根本難以簡單歸類為所謂的「西方資本主義陣營」，亦即世界秩序已進入了新一輪的多元局面。

二、社會：身份認同政治冒起-以「中美二元對立」作為分析框架的另一大缺陷，是眼前不論西方發達國家還是發展中國家，由民族主義及歷史因素所衍生的「身份認同政治」（identity politics），近年明顯較諸冷戰時期的意識形態（ideology），更能夠牽動各國政府如何制定政策。

三、科技：網絡科技引發社會極度分化-冷戰思維的最大特色，是雙方陣營各自統一戰綫，敵我矛盾與內部矛盾必需要分清楚；可是隨着社交網絡產生出迴音室效應，「後真相」年代的民眾各自擁抱自以為是的「事實」，民粹政治造成社會分化。

去年最常用的例子，是美國人對新冠病毒之看法：若世界真的進入新冷戰時期，特朗普大可靠着「中國病毒」的旗幟輕易地連任總統，但現實卻是身份認同政治夾雜白人至上主義，令美國民眾選舉後不單未能團結，更日趨分化、仇恨加深。

四、政治：氣候變化迫使國際加強合作-當日冷戰的兩大對決，分別是核武和太空科技競賽。中國雖然也在擴張軍備，但論核武和整體軍事力量，美國仍有壓倒性優勢，遑論今日北大西洋公約組織之防務體系，比舊冷戰時期更大、更強。

同時，歐洲諸國對於目前地球最大威脅，已逐漸轉為聚焦於氣候變化對糧食和水源的影響，因為生態轉變而衍生的種族和邊境衝突，可謂迫在眉睫，再加上疫情還未穩定，共同合作是當下國際關係不得不妥協下的主旋律。

一帶一路共同富裕 助財富累積

當中國思考如何邁向「第二個一百年」的目標時，以上世界新形勢是不能迴避的課題。而針對局勢發展，John Keane與何包鋼兩位學者提出了一套嶄新想法，名為「中國宇宙帝國觀」（China as a galaxy empire）--意思是中國正再度成為一個帝國，但有別於過往的發展模式，這個新興「帝國」將不再是傳統那種以納地稅和貢品的「陸地帝國」（land empire），也不是19世紀英國那種以艦隊搶佔殖民地的「航海帝國」（maritime empire），亦非近代以美國為首強調「制空權」（air supremacy）的北約陣營。

兩位學者之立論點，在於帝國的本質乃透過實力累積財富，故陸地帝國要有幅員遼闊的國土，才可以累積財富；美國之所以可以成為霸權，在於其短時間內可以把兵力調往世界各地之機動性，配合航空母艦戰鬥群的支援能力--也就是說，美國作為一個軍事工業複合體（Military-Industrial Complex），扮演「國際警察」平定不同地方的騷亂，能為國家累積財富和不斷創造就業機會，因為軍事行動可促進軍工企業的發展。

至於所謂「宇宙帝國」中的宇宙，除了指上太空那種航天科技，也包含近月輿論經常提及、與「元宇宙」有關的互動通訊科技。對於中國來說，其累積財富的手段並非透過軍事行動，而是資訊及貿易的加速流動：透過網絡比較全球價格，再以低成本生產並快速出貨，中國改革開放配合互聯網普及這30年來，打造了人類史上財富累積的一次經濟奇迹。

正因如此，兩位學者認為，中國繼續發展下去的軌迹，根本上不會以侵佔或平定騷亂作為手段--反而世界愈和平、愈歌舞昇平，令全人類的消費意慾上升，更能讓在所有產業鏈和生產綫似乎也佔一席位的中國，持續累積財富。用這個角度理解「宇宙帝國」的話，則中國對內強調「共同富裕」，對外嘗試以「一帶一路」倡議及RCEP與其他國家共同發展，便顯得順理成章。

中美氣候競賽 合作共贏非對立

或問：既是求財而不欲稱霸，何解學者還是要用「帝國」一詞？原因有二：其一，是中國為求持續累積財富，將主動協助不同地方盡快回復和平，因此對於緬甸和阿富汗這些局勢動盪之地，中國不會如美國及其盟友般硬套新自由主義那套，視之為唯一出路，更不會打擊及破壞別國選舉，卻會反過來呼籲世界銀行和其他國家融資相助，以及停止經濟制裁，同時樂意與軍政府及武裝分子合作，從而嘗試建立自己的聲望和威權。

其二，是中國必定繼續嚴控資訊，以確保國家安全、內部穩定，但同時會某程度上容許各種論述「依照軌迹運行」，卻不一定必須與西方主流論述對着幹，以顯示敵我分明。例如當下中美的「氣候競賽」（climate race）鬥快達到碳中和，性質與當年美蘇的「太空競賽」（space race）鬥快登月便很不一樣，畢竟應對氣候變化講求合作共贏，不能二元對立。因此概念上，各種論述只要不威脅到管治，仍可以在各自的「星球」繼續存在，但必須圍繞核心運行，方算是同一「星系」。

▲ 六中全會通過《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》，總結中國共產黨建黨100年來所累積之經驗和成果，並為明年二十大討論如何邁向「第二個一百年」的目標作準備。（新華社資料圖片）