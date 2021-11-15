拜登「否極泰來」 迎習拜會及時雨？

拿破崙1815年在當今比利時境內溫鐵盧鎮，與英國為首聯軍決戰，結果徹底失敗，正式葬送了這梟雄的軍政生涯，「溫鐵盧」（Waterloo）自此成為「慘遭大敗」代名詞。今天，美國政壇也流傳一個類似意思的代名詞：基建周（Infrastructure Week）。

美國總統拜登向來喜怒皆形於色，這位78歲老人11月上旬情不自禁地喊出「基建周」，不是因為他慘遭大敗，倒是他贏了一場重要戰役，而他已經許久沒有打過勝仗。

拜登的重振美國基建方案經國會連月談判折衷，終以1.2萬億美元規模、爭得部分共和黨議員支持下成功過關。撇除疫情救濟法案，這是拜登上任以來，實際推進他執政宏圖的首項主要立法勝利。

好消息傳出，拜登笑逐顏開：「終於，基建周。可以這樣講我真是太高興了：基建周！」

到底所謂何事？話說拜登的前任，特朗普2017年曾宣布「基建周」，打算舉行連串高調活動，爭取支持重整美國基建。怎料那一周的焦點，盡在剛被開除的聯邦調查局局長到國會作證揭開「通俄門」。特朗普往後也曾多番宣布「基建周」，但到他離任都始終一事無成，「基建周」因此成了諷刺失敗的美國政圈笑話。拜登現在實現了自己的基建立法，還可借機開涮特朗普，爽上加爽，難怪龍顏大悅。

拜登如此高興，更因為他這個時候實在需要一些政治動能，扭轉他在國內的被動困境。

拜登外交受困 民望插水

拜登一段時間以來頭頭碰着黑。他上任時強調要團結國內，也要團結美國盟友，惟所有事情都好像與他為敵。美國疫情頑固不退，每日新增確診自夏季以來反彈至5萬至10萬宗水平，民眾對拜登強制戴口罩、打疫苗等政策反彈則持續擴大。美國第三季年率化經濟增長放緩至只有2%，上周公布10月通脹數字卻已升至31年高，供應鏈堵塞甚至令民眾有錢也難買到東西，而這樣的經濟環境也未有阻止共和黨將債限問題政治化……

外交方面，拜登執政未到一年已連遭重大挫敗，丟了美國面子，也加深了盟國猜疑。美國在阿富汗最後時刻不但犯了情報大錯，誤判敵我形勢，更把所有責任怪到阿富汗盟友頭上，以至殺害10名無辜平民後，最高將領還一度堅稱「正義轟炸」，失盡道德分。不久之後，拜登政府又低估了法國的反應，夥同英國搶走法國的澳洲潛艇生意，使美國的最古老盟友一度破天荒召回駐美大使，美國與歐盟關係也受到衝擊。

內外交困令拜登民望大幅插水。蓋立普10月底公布民調，顯示拜登支持度由第一季的56%劇降至不足45%，跌幅逾11個百分點，刷新戰後歷任美國總統執政首年同期紀錄。CNN 11月初調查亦稱，整體有58%受訪者認為拜登未夠重視美國最迫切的問題；最多人表示最迫切的是經濟，有36%，其中多達72%人都覺得拜登不夠重視。

拜登政府淪為跛腳鴨的警號也響了起來。弗吉尼亞州11月2日州長選舉，民主黨候選人得票以2個百分點之差敗選。民主黨在弗吉尼亞已執政8年，且過去4屆總統大選皆獲該州支持，這次失利多少令人意外。更尷尬的是，拜登的副總統賀錦麗在選前把這場地方選舉，與民主黨在2022年中期選舉，以及2024年總統大選的表現前瞻掛鈎，稱結果很大程度上會決定未來這兩場全國選舉……認真攞嚟衰。

內政挽回一城 外交更易發揮

不過，拜登也終於在這個時候否極泰來。基建法案哪怕規模較原來設想的2.3萬億美元大縮水，好歹也是在跨黨支持下通過，這在政治上止住了拜登連月頹勢。拜登和民主黨接下來就1.7萬億美元改善教育和醫療、加稅並應對氣候變化的「重建更好法案」，以及債限問題與共和黨談判，理應會有多一些本錢。

這場勝利相信也使得，拜登在外交範疇有多一些迴旋和發揮境地。拜登「合作、競爭又對抗」的對華政策本身處於矛盾之中，舉棋不定；美國國內保守反對派，則一直限制拜登與中國求同存異、避免直接碰撞的空間，使拜登時期的中美關係良久未有擺脫特朗普時期格局。

賺政治資本 促美中元首會

這邊廂，中共第十九屆六中全會，通過了黨內歷來第三份決議，明確了總書記習近平黨中央核心、全黨核心地位，並確立了習近平新時代中國特色社會主義思想指導地位，向第二個百年奮鬥目標進軍。拜登政府此前揚言要「從實力地位」與中國打交道，遭中方猛烈批評；觀乎中美元首政治處境，習的確無疑才是更加掌握實力地位一方。

因此，拜登今次對內贏回一些政治資本，好比一場及時雨，滋潤了香港時間周二（16日）早上舉行的中美元首視頻會晤。白宮國安顧問沙利文上周提供了美方的最新美中關係表述，稱美國希望與中國共存，不尋求改變中國。中美之間「得合作時且合作」此時也來得更加順暢：雙方在格拉斯哥達成強化氣候行動聯合宣言，儼如由對手變成盟友，並在相當程度上促成大會協議；經貿方面，美國貿易代表戴琪也再度釋出正面訊號，形容和中國磋商有進展，外界視之為減免部分關稅鋪路。

當然，中美關係並不會從此就轉趨樂觀。中美持續爭雄勢所難免，氣候合作只是為求生存，經貿磋商也僅由全球經濟前景不明朗共同施壓中美所促成，其他方面還是處於競爭對抗狀態，管控分歧任務仍然繁重。

緩和是否穩固 還看台海

國務委員兼外長王毅年中提出中美關係中方三條底綫：美國不得挑戰、詆毀、顛覆中國特色社會主義道路和制度；不得阻撓、打斷中國的發展進程；不得侵犯中國國家主權、破壞中國領土完整。美方新一輪行動，只口頭答應了第一條，並以探討削減關稅嘗試部分回應第二條。第二條內中方敦促解除科技封鎖的訴求，美方勢不答應；商務部迫使全球大型芯片企業繳交資料之舉，更是逆其道而行。

至於第三條，拜登政府的台灣牌更打得似乎無法自拔，隨時為中美關係帶來全局性、顛覆性風險。習拜視頻會晤即使成事，也無法完全排除美方稍後邀請台灣當局出席12月「民主峰會」的可能。台灣問題不但最為危險敏感，還非北京與華盛頓雙方所能完全控制，就算中美幕後有深入溝通，台前如果繼續七情上面地演下去，也難保最終不會假戲真做。台海在習拜會後會否趨向降溫，可謂中美關係現階段會否實質緩和的指標。

▲ 美國總統拜登的重振美國基建方案經國會連月談判折衷，終以1.2萬億美元規模、爭得部分共和黨議員支持下成功過關。（路透社資料圖片）