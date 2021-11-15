「指定研究院修課課程獎學金計劃」 教資會助實踐進修夢　成就人生更高理想

▲ 教資會秘書長鄧特抗教授（左二）喜見三位成績優異的同學得到「指定研究院修課課程獎學金計劃」的幫助。

行政長官在2019年《施政報告》提出，以先導計劃形式推出「指定研究院修課課程獎學金計劃」，為期5屆，為就讀指定研究院修課課程的本地學生提供獎學金資助，每年約有1 000人受惠。計劃至今已有兩屆學生入學，不但吸引更多優秀本地學生於有利本港發展的優先範疇上繼續深造，同時鼓勵本港各大學開辦更多切合社會長遠發展的創新及跨學科課程。



「指定研究院修課課程獎學金計劃」由大學教育資助委員會（教資會）負責籌劃及推行，參與計劃的大學包括香港8所教資會資助大學。獎學金計劃下的課程涵蓋七個有利香港發展的優先範疇，包括「STEM（科學、科技、工程和數學）」、「健康生活和關懷社區」、「可持續發展城市和區域發展」、「香港作為地區及國際商業中心的策略地

位」、「新興研究」、「創意產業」及「文化、保育及人文學」。



每年約千名本港學生受惠



這項為期5年的先導計劃，首年名額為500個，自今年起倍增至1 000個，只限本地學生申請，並由大學挑選優異得獎者。每名得獎者獎學金上限為港幣120,000元（以整個課程計算），而得獎者仍須自支最少港幣42,100元學費。如課程總學費超過162,100元，扣除獎學金金額上限後的餘額須由學生自行負擔；總學費為162,100元或以下，學生則須支付42,100元，餘額由獎學金支付。



涵蓋有利本港發展範疇



教資會秘書長鄧特抗教授表示，獎學金計劃成立的目的是希望加快壯大有利本港優先範疇發展的本地人才庫。「一般而言要修畢大學本科課程需時四至六年，而碩士課程則只需一至兩年的時間，透過對研究院修課課程的投資，可迅速培育香港所需人才，直接加強香港在國際間的競爭力。」推動香港未來發展的同時，鄧教授指計劃亦有助年青一代力爭上游。「獎學金計劃為有志進修的同學出一分力，鼓勵他們踏出實踐知識研究和個人事業理想的重要一步。」



首屆獲納入計劃的碩士課程為43個，來到第三屆（2022/23學年入學）已經增加至112個。鄧教授強調，「教資會和各大學重視多元發展，課程涵蓋眾多廣受歡迎的重要領域，協助不同行業有志進修的年青人更好裝備自己，為未來做好準備。」



參考第三屆獎學金計劃合資格課程名單，例如「STEM教育文學碩士」（STEM）、「生物技術理學碩士」及「大數據科技理學碩士」（新興研究）、「法學碩士（公司與金融法）／（知識產權與科技法）」及「商業分析學理學碩士」（商業）、「中醫健康管理理學碩士」（健康），都是近年熱門的課程，另一方面在「創意產業」及「文化、保育及人文學」兩個範疇下的課程合共亦佔計劃課程總數超過21%，可見納入的課程相當多元化。本港不少大學亦非常重視粵港澳大灣區的發展機遇，在課程加入相關元素，培育香港在融入國家發展大局所需的高端人才。



自獎學金計劃推出以來，各大學均極力支持，認同對本港社會發展以及人才培育上皆有莫大裨益。香港城市大學（城大）周亦卿研究生院院長劉錦茂教授表示:「獎學金計劃的主要目的是吸引更多優秀的本地學生於有利香港發展的優先範疇深造，與城大的宗旨吻合。獎學金計劃成功鼓勵更多優秀的本地學生修讀碩士課程。」香港中文大學（中大）研究院署理院長邵鵬柱教授則謂獎學金計劃推出迄今中大已有 23 個碩士課程，合共超過 270 名學生受惠。「愈來愈多本地學生對有利於香港發展的優先範疇感興趣而攻讀碩士課程，這有利於本港的長遠發展。」香港大學理學院助理院長（修課式研究生課程）侯智恒博士稱：「『數據科學碩士』這項跨學科課程，促進計算機技術、運籌學、統計模型法、模擬決策和解難之間的實質應用。非常感謝教資會把此課程納入獎學金計劃中。」

▲ （左起）成績突出的馬展鋒、羅俊杰、黃祉縈都是修讀屬優先範疇的指定研究院修課課程，經過大學甄選後得到教資會的獎學金。

獎學金得獎者心聲



羅俊杰

香港城市大學 「理學碩士（電子資訊工程學）」

▲ 獲得「指定研究院修課課程獎學金計劃」的獎學金對羅俊杰而言是一種肯定，亦協助他更早達成自己的理想。

2020年城大「電子及通訊工程學」一級榮譽學士成績畢業的Tommy，修讀碩士課程期間參加香港科技園所辦的「明日創科領袖培訓計劃」，以挑選創科菁英作重點培育，並安排於園區公司任職兩年，現時他是聯合微電子中心（香港）的見習工程師。由於出身自基層家庭，修讀碩士課程對他而言是一個頗大的經濟負擔。「幸得城大的教授推薦，成功得到獎學金計劃的幫助，讓我『想讀就去讀』，及早有機會於相關範疇中得到深造和培訓。」在理學碩士課程裡，Tommy能夠學習到更多以往較少涉獵的人工智能（AI），對自己現時的工作有莫大的裨益。香港缺乏中層管理的科技人才，Tommy認為獎學金計劃正好填補這個缺口。Tommy期望在碩士課程中得到的行政及管理培訓經驗，加上創科知識，日後能成立自己的初創公司，研發可以造福本港社會的產品和服務。

▲ 羅俊杰在修讀城大的「理學碩士（電子資訊工程學）」課程的同時，亦參與香港科技園主辦的「明日創科領袖培訓計劃」。

馬展鋒

香港中文大學 「金融科技理學碩士」

▲ 勇於面對挑戰的馬展鋒，覺得FinTech是今後金融界的大勢所趨，所以毅然報讀「金融科技理學碩士」課程，為未來的事業發展作好準備。

現職於恒生銀行，擔任大灣區助理經理的Victor，投身金融界後發覺對金融科技行業的興趣愈來愈濃厚，更清晰自己的事業方向，希望以創科方案解決一些行業上遇到的問題，為業界、客戶都帶來方便。「報讀了金融科技理學碩士課程，並得到獎學金計劃的資助，令我覺得自己的努力備受肯定；同時，因為從事金融工作需要考取不同的資格、認證，獎學金讓我可以有更多財政上的自由，方便報讀更多相關資歷的課程來充實自己，有利於自己在行業繼續發展。」Victor自言對市場比香港更大的大灣區相當看好，而內地對金融科技的研發與應用都比香港走得更前，所以他相信報讀這個課程，對他未來的事業發展會相當有幫助。「日後我希望成立自己的公司，在金融科技方面上發展，而修讀有關課程，是一個必需的基礎。」

▲ 中大工程學院主辦「金融科技會議2021」，馬展鋒亦有參與其中。

黃祉縈

香港大學 「數據科學碩士」

▲ 黃祉縈坦言身處於比較傳統的航運業裡，但現今經常為人所談論的big data、統計及決策等的數據科學，都能為航運遇上的難題有着極大的幫助。

Stephanie任職於航運業，投身社會工作數年後決定報讀「數據科學碩士」課程。雖然有家人支持以及數年來為進修作儲蓄準備，但Stephanie仍覺得獎學金減輕了經濟負擔，令自己可專注學習，以及把學到的數據科學知識，應用於實際工作上。「航道運作和調配，都需要很多大數據以及統計和模擬決策的技巧，這正是課程上學到的知識，正好在這個後疫情航運危機之中大派用場。」Stephanie發覺傳統的航運業，愈來愈看重運用數據科學的協助，因此藉着報讀這個碩士課程，希望能夠了解更多統計學、決策分析的最新研究及實際應用技巧，為自己公司的發展以至香港的國際航運輸樞紐地位作出一點貢獻。「任何的世情變化都會影響航運的流程，能夠透過科技的運用預測結果，就可以更有利於設計和編排航運的線路、進度等的事宜。」

▲ 得到「指定研究院修課課程獎學金計劃」的支持，財政壓力大減的黃祉縈上課也感到更輕鬆。

（資料由客戶提供）