港私院放眼大灣區開拓遠程醫療　輸出優質服務

反覆肆虐全球的新冠疫情，加速了各地醫療系統發展「電子健康」(eHealth)這個新領域，涵蓋一系列應用資訊科技提供的醫療服務。美國、歐盟迅速發展相關平台改善電子處方(e‑prescription)和電子證書(e‑certificate)，中國內地亦在各行政範疇推行數碼化，准許網上銷售處方藥物。

香港醫務委員會的《遙距醫療實務道德規範指引》，容許醫生根據專業判斷，決定病人是否適合進行遙距醫療互動，在這方興未艾的新領域，開業逾四年的港怡醫院正密鑼緊鼓，部署與內地醫療機構協作發展遠程醫療，亦計劃在大灣區多個城市設服務點，待「通關」後引流內地病人來港接受高端醫療服務。



在醫療機構各項創新計劃背後，發展及營運所需的資金尤為重要。作為大灣區最大國際銀行之一的滙豐於今年推出了「大灣區+」醫療信貸基金，為區內高速成長的醫療企業度身訂造信貸融資。



港怡待時機進軍大灣區 開拓遠程醫療



粵港澳大灣區人口達八千六百萬，老齡化問題為醫療服務行業發展帶來挑戰。香港的醫療服務一直以優質專業見稱，隨著國家「十四五規劃」提出要全面推進健康中國建設、强化基層公共衛生體系，香港正好抓住時機，向內地提供高質醫療服務。



位於黃竹坑的港怡醫院是香港大學醫療系統附屬教學醫院，推動卓越臨床研究，按照執行總裁曾慶亷的觀察，內地病人對兩大專科需求特別大，「一是骨科，脊椎疾病是長者常見的問題，而香港這專科公認做得很出色；另外是腫瘤科，因為這涉及跨部門診斷，以及複雜的醫療程序，內地病人對香港的診治方案向來非常有信心。」

▲ 位於黃竹坑的港怡醫院是香港大學醫療系統附屬教學醫院，推動卓越臨床研究。

遠程醫療(telehealth) 是全球的大勢所趨，在毋須直接接觸病人下，遙距提供各種醫療服務，曾醫生指，大灣區內地九市幅員遼闊，比起面積小而四通八達的香港，極具潛力發展遠程醫療。目前香港的註冊醫生仍須先在相關司法管轄區註冊，才可為在身處香港以外的病人提供遙距會診。港怡正部署與大灣區的內地醫療機構協作，在有內地醫生在場之下，由香港醫生向身處內地的病人提供「遙距第二醫療意見 (remote second opinion)」。

▲ 港怡醫院執行總裁曾慶亷指，他們正部署與大灣區的內地醫療機構協作，在有內地醫生在場之下，由香港醫生向身處內地的病人提供「遙距第二醫療意見 (remote second opinion)」。

曾慶亷解釋，內地醫療發展「追得很貼」，但始終人材培訓需要很長時間，例如在香港，培訓一個專科醫生需要最少十三年時間，而且複雜醫療程序需要整個團隊配合，他認為香港在未來十年，醫療人材方面仍有明顯優勢。



「港怡隸屬的醫療集團在上海及成都均有營運醫院，相對香港其他私院，我們較熟識內地醫療系統的運作」，港怡是香港13家註冊私家醫院當中，少有由國際醫療集團營運的私院，所屬的IHH醫療保健集團(IHH Healthcare)在全球營運約80家醫院。



他又指，醫院正計劃明年在廣東省開設辦公室，及與內地保險公司商討推廣工作，待「通關」後引流內地病人來港，為他們提供高端醫療服務。



於本月24日舉行的「亞洲醫療健康高峰論壇」(ASGH)由香港特區政府與香港貿易發展局合辦，港怡醫院是論壇的「創領私營醫療合作夥伴」，曾慶亷亦將擔任講者，探討如何把握香港在大灣區醫健融合的獨特優勢。他認為香港的醫療科技「走得很前」，將來期待與更多醫療初創合作，令創新者、投資者、持份者可以在快速增長的醫療生態系統中向全球邁進。



滙豐推出「大灣區+」醫療信貸基金 為灣區醫療企業提供融資



香港的醫療企業要在大灣區融資，銀行的角色非常重要，滙豐建基香港，是大灣區內最大的國際銀行之一，亦是在廣東唯一一家在21個地級城市開展業務的外資銀行，連繫客戶至全球網絡。



滙豐香港工商金融常務總監兼客戶業務主管艾卓 (Thomas Elliott)指，他們於今年8月推出了總額為7億美元的「大灣區+」醫療信貸基金計劃，為大灣區內高速成長的醫療產業企業提供信貸融資。「這專項信貸基金為醫療產業而設，涵蓋的企業範疇包括醫療科技、醫療服務、製藥、醫療器械、研發及生產外判服務，以及第三方醫療機構等。」



計劃旨在支持已具可行業務模式及營運現金流，並處於盈利前期的企業，提供優先債務融資以配合其業務發展。涵蓋的範疇除了包括營運資金、資本支出、財資管理外，亦可用作企業財務活動，如配合較成熟企業的併購融資等，以支持新一代醫療企業由成長期、上市及其後營運等不同發展階段的金融需求。



提示：「借定唔借？還得到先好借！」

▲ 滙豐香港工商金融常務總監兼客戶業務主管艾卓 (Thomas Elliott)指，他們於今年8月推出了總額為7億美元的「大灣區+」醫療信貸基金計劃，為大灣區內高速成長的醫療產業企業提供信貸融資。

滙豐亦致力提升服務，協助區內有意拓展跨境業務的企業，把握機遇。「我們為配合本地企業家和創新型企業所需，亦在粵港兩地設有專責團隊，以支持大灣區科技及醫療企業公司發展。」



滙豐與貿發局將攜手協助各行各業的中小企把握大灣區的增長潛力，亦計劃將屢獲殊榮的企業對企業(B2B)數碼共享平台「滙豐機滙」(HSBC VisionGo)連接至貿發局GoGBA一站式平台，提供範圍更多元化的商務資訊，配合中小企跨境業務發展所需。



他指出：「要協助整個新經濟公司拓展大灣區業務，整個生態圈合作十分重要。近年香港特區政府，以及不同大型企業，亦積極推出不同有關開拓大灣區的資助及支援措施，希望幫助中小企提升實力。」



滙豐是今屆「亞洲醫療健康高峰論壇」(ASGH)的「大灣區醫療融資夥伴」， 在論壇專題環節將討論香港作為國際金融、航運、貿易及科創中心在大灣區的關鍵作用，以及各種龐大的計劃如何提升香港渠道的角色，令創新者、投資者、持份者可以在快速增長的醫療生態系統中「向全球邁進」。



亞洲醫療健康高峰論壇(ASGH)

日期：2021年11月24日

地點：香港會議展覽中心會議廳 | 線上線下同步進行

主辦機構：香港特別行政區政府、香港貿易發展局



首屆論壇將邀請超過70位來自世界各地主管醫療衛生的官員、國際組織代表、醫學界科研專家，以及商界與投資領袖擔任演講嘉賓，分享全球在公共衞生、醫療科技、國際商貿合作及投資等方面的最新情況，共謀可持續的發展路向。



論壇將在「把握香港與粵港澳大灣區醫健融合的獨特優勢」以及「香港：全球醫健業的籌資及商業化平台」環節，剖析如何提升香港作為國內外醫健業跳板的角色、香港如何方便全球醫健公司進行融資，以及其作為區內策略性生物醫學研究基地的優勢。



另外亦設有多個環節剖析前瞻性議題，「醫療科技創新及投資前景展望」以及「數碼健康及醫健產業新增長」，將探討「新健康經濟」世界下，創新科技以及數碼技術為醫健服務帶來轉變的最新趨勢、發展、挑戰，以及投融資機會。



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