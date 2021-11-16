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置富Malls呈獻 Sanrio男團HAPIDANBUI 打卡裝置展

副刊版 2021/11/16

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當下男團當道，Sanrio最新世代男團HAPIDANBUI亦首度現身置富旗下商場，幾個成員Bad Badtz-Maru（XO）、Ahirunopekkle（AP鴨）、Pochacco（PC狗）、

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欄名 : 本地遊

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