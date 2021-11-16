置富Malls呈獻 Sanrio男團HAPIDANBUI 打卡裝置展 副刊版 2021/11/16 分享： 當下男團當道，Sanrio最新世代男團HAPIDANBUI亦首度現身置富旗下商場，幾個成員Bad Badtz-Maru（XO）、Ahirunopekkle（AP鴨）、Pochacco（PC狗）、 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 屯門150呎卡通動漫壁畫 成打卡熱點 2021/11/15 屯門150呎卡通動漫壁畫 成打卡熱點 西九文化區M+博物館開幕 焦點展品全披露 2021/11/13 西九文化區M+博物館開幕 焦點展品全披露 九龍灣韓國沉浸式展覽 上流寄生族VR體驗及旅遊互動遊戲 2021/11/12 九龍灣韓國沉浸式展覽 上流寄生族VR體驗及旅遊互動遊戲 尋覓香港村校回憶 校歌主題藝術展覽 2021/11/12 尋覓香港村校回憶 校歌主題藝術展覽 荷里活廣場Kakao Friends聖誕夢幻樂園 首設互動遊戲天地大玩海盜船彈床 2021/11/09 荷里活廣場Kakao Friends聖誕夢幻樂園 首設互動遊戲天地大玩海盜船彈床 日本 商場 馬鞍山 紅磡 時尚 Sanrio 企鵝