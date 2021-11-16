和內地朋友介紹《梅艷芳》電影的時代背景，就似翻開一章又一章的香港城市導覽。有很多六七十年代的記憶，內地觀眾完全沒有。譬如說荔園，又或者夜總會演唱文化。今天，年輕人已經難以明白，要去一個綜合式遊樂場的概念，當中還可以看到動物，玩機動遊戲又滑冰，兼聽到現場演唱。更加不用說香港那特有夜總會現場文化。

因為夜總會對於中國，又甚至乎是後生一輩的香港人而言，都有一種誤解。我雖然沒有親身經歷，但是都聽過當年的大紅明星如汪明荃等，都曾經歷唱海城夜總會日子，大班人在台下面好多圍枱吃飯，邊吃邊聽歌，跟內地對於夜總會的理解不太一樣（內地理解就是坐枱陪酒場）。

至於內地剛上映後，口碑和評論出來，竟然有不少是提及，對觀眾而言，最有記憶是當年梅艷芳和趙文卓的花邊，怎麼在片中就沒有趙文卓了？

另一樣就是對梅艷芳的接受過程，說第一次留意她，是唱《將冰山劈開》時，當時《壞女孩》疑似禁歌，沒法大範圍流行起來，之後有此曲，當看着歌詞，對其時青年來說，覺得還算相當大膽，所以留有印象。

但有一個觀察不能忽略，論街知巷聞的普及性，八十年代的梅艷芳，歌聲在內地的知名度，實不及僅唱歌的陳慧嫻，後者的《千千闕歌》才真正的傳遍大街小巷，連《飄雪》、《紅茶館》等都是普通話人去唱K都曉唱的粵語歌。梅艷芳給內地的較早印象，反而是通過電影來強化，因為到九十年代，大量VCD及各式錄像傳遍中國，而那時梅艷芳的音樂發展，反而沒八十年代那麼活躍。她在一九九一年就推出《親密愛人》這國語碟，也是她在內地較紅的歌，但最初是在台灣走紅，要等多幾年，她才再一次真的深入到中國樂迷群體。