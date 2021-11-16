初時，在新聞片聽到「三高一鬆」，感覺就是怪怪的。

不過，有時奇怪的字句，就是吸引你，讓你容易記得及留意。

大家應該不難知道「三高」是甚麼，但那一「鬆」……就不明白了，其實就是骨質疏鬆的意思。骨質疏鬆的關注度，一直不足，總認為它不是要命的殺手，但其影響力，可以嚴重影響生活質素。

戰友露思減去二十多磅，減肥計劃已接近尾聲，她問：「瘦身成功後，仍需要飲脫脂奶嗎？」

我說：「為何要停？」

她說：「我以為減肥才要飲。」

「這段時間，除了教你減肥外，倒也希望你吃得健康，奶製品給你的，除了是優質蛋白質外，還有高量的鈣質，那是其他食物中，較少有的營養素。一位成年女性，大約需要一千二百毫克鈣質，足夠的鈣，才能減少骨質疏鬆。而一杯牛奶，無論是脫脂或低脂，約有三百毫克，已是人體需要的百分之二十五。」我解釋。

她問：「但我的妹妹喝牛奶會肚瀉，有其他辦法嗎？」

「添加鈣的產品也可助減少骨質疏鬆，有很多豆漿、杏仁奶和燕麥奶，也添加了鈣，含量也不低。至於蔬菜之中，菠菜的鈣，倒不少呢！每杯煮熟的，已有二百四十五毫克；現時很流行的秋葵，每八條，也有七十八毫克。日本人喜愛用來佐酒的枝豆，每百克連殼的，也有五十八毫克。」我建議。

她算一算：「跟每天一千二百毫克的需求，仍有點距離。」

我說：「倒也是。所以，有一杯牛奶或添加鈣的飲品打底，達標的機會較高。」