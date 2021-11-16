女人要瀟灑。

見過一些女性，其世界只能依附別人的世界才有意義，這與工作與否無關，卻與心態、眼光、視野有關。若從生命中剔走她所依附的別人世界，人生便所餘無幾、徬徨失措、歇斯底里。那她要自問：過往幾十年，她的人生究竟成就了甚麼？

心理學家Bowlby、Ainsworth、Hazan及Shaver，在不同時期研究人的依附類別，有一種人叫焦慮依附型（Anxious-preoccupied-insecure attachment），此類人依賴心極重，習慣依附別人而活，害怕失去，但又只期望別人無限遷就和包容，卻不求自我進步或提升，其世界極細小，主要情緒是異常焦慮和精神緊張，焦慮依附型的人，透支自己之同時也在透支別人。當年在心理學研究院實習時，曾見過焦慮依附型的女人，如何把伴侶弄到窒息邊緣，她失去人生之餘，亦令身邊人抑鬱，搞到雙方都要藥物及心理治療。從那時起，我就引以為誡：為己為人，做女人一定要瀟灑。

想活得瀟灑，當然要有預備。一個人若各方面都匱乏，是很難瀟灑起來的，故先決條件是四個字——綽綽有餘。人生需要幾項最基本的資本：

一、財務資本（financial capital）。亦舒在《承歡記》上寫得好：「生活上依賴別人，又希望得到別人尊重，那是沒有可能的事。」女性能經濟獨立、財務有餘很重要。

二、人脈資本（social capital），這並非指建基於工作利益的人脈，而是優質的社交圈。長期無朋友的人，那個只容納到一、兩個人的小框框，就是生命中的唯一，愈無朋友就愈焦慮，因為失去的成本太高，於是愈焦慮又愈依附，焦慮無限loop，搞到自己和其他人都窒息。反之，人脈有餘的人，失去的成本相對較小，因為永遠有同樣好或更好的人在面前，那反而能放鬆心情去享受與每一個人的交往。

三、愛的資本（love capital），匱乏愛的人，才會事事介意蝕底，相反，擁有無限愛的泉源者，能量和力量不絕，瀟灑豪俾你又點話？

女人活得瀟灑一點，至少自己和周邊人都會快樂一點。