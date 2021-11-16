盡早恢復全日制 勿讓孩子再捱餓

疫情持續，說句實話，我並不害怕甚麼病毒，該注意的注意了，該做的防護都做了，生死由命吧。但我害怕，每天女兒回來對我說：爸爸，我餓。

為甚麼孩子餓？因為教育局到今時今日都不恢復全日教學，孩子每天中午放學，坐校車回到家已經超過2點了，從早上6點半出門，到下午2點，超過7個半小時，帶多少茶點能夠孩子消耗的？

孩子哭訴了一個月，我終於抵不過，每天中午自己開車去接孩子放學，1點10分孩子出校門，第一時間給孩子先吃個三文治，以至於那間咖啡店的職員，每天見到我都「自動波」地幫我下單了。

教室共處 全日半日亦有風險

我家孩子的問題解決了，但我相信有很多其他小學生都在面臨同樣的飢餓痛苦；當然，國際學校除外，以我所知，很多國際學校都已經恢復全天上課，中午在學校開餐了，而像我這樣希望孩子好好學習中文、先做好一個中國人的家庭，代價就得讓孩子中午捱餓。難道教育局的領導們真的不明白嗎？

首先，同學們在教室朝夕相處，課間會嬉戲玩耍、會一起上廁所、會喝水的時候和人聊天噴口水，吃茶點和吃午飯恐怕也沒有甚麼分別。恕我愚鈍，但想來想去，全天上課和半天上課，差的恐怕就是那頓飯吧，原來教育局搞來搞去，就是怕對那頓飯承擔責任，於是這頓飯的責任，就要由孩子們捱餓來解決了。

國際學校復常 無集體爆疫

再者，國際學校已經恢復全日上課及午餐，況且外國學生多的學校，其感染概率也比本地學校高，但在這段時間，也沒有發生甚麼集體感染事件。有樣學樣，本地學校也應該開放全日制了吧？否則，這是要逼家長把孩子都轉到國際學校去嗎？

現在大家都在關心與內地免檢疫通關的問題，不知道內地負責的官員是否知道香港教育局竟然不敢給本地學校恢復全日制，就憑這一點，可能內地的官員們也要想一想香港的疫情到底甚麼情況：學生都不能上全日制，內地的孩子們早就在學校如常上課活動了，千萬不能替香港教育局背鍋啊，還是等香港恢復全日制，再談免檢疫通關好了。

我的孩子在2020年疫情下開始讀小學，現在已二年級，一年多以來，我看到了校長的努力、老師們的投入、家長們的付出、孩子們的奮鬥，但教育局在哪裏？其實，在孩子的成長教育過程中，有很多比「捱餓」更加重要的事情，都需要教育部門作為教育政策的制定和領導者，來完善和推動，如果一個學童吃飯的問題都無法解決，未來的香港教育改革又如何給家長們信心？

作為普通老百姓，最樸素的願望就是希望孩子們能盡快恢復全日制，中午準時吃飯，趕上知識學習的進度，放學後能夠參加學校的興趣班和集體活動，活潑、開朗、健康地長大。如果下一任特首當選時都沒能達到這個目標，那就懇請新特首能夠挑選一位有魄力、有擔當的教育局局長，寧可自己問責下台，也要還孩子們一餐溫飽啊！

▲ 國際學校已經恢復全日上課及午餐，況且外國學生多的學校，其感染概率也比本地學校高，但在這段時間，也沒有發生甚麼集體感染事件，作為參考，本地學校也應該盡快開放全日制。（資料圖片）