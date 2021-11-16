杭州舊事 蘇東坡竟曾主持「抗疫」

體育專員楊德強日前表示，考慮安排轉播明年杭州亞運會，讓全港市民繼東京奧運後，再齊齊觀看亞運賽事。杭州正密鑼緊鼓籌備明年9月的亞運，確保每個環節不出問題，嚴防新冠疫情自然是重點之一。一個由杭州去上海迪士尼樂園遊玩的旅客上月底確診，杭州和上海當局如臨大敵，即時短暫封閉迪士尼，遊客離開樂園要接受核酸檢測。

提到杭州，想說說蘇軾，即東坡居士，世稱的蘇東坡。他除了是北宋大文學家，亦曾當官，其中一個被派往的地方，就是杭州，雖有被貶性質，但他很喜歡那兒。

中國許多城市都有一條以孫中山名字命名的街道，杭州卻有兩條紀念蘇東坡的道路，分別是西湖邊最繁華的「東坡路」和「學士路」；之所以是「學士」，因為蘇東坡曾任翰林大學士。香港人去過杭州的也很多，我也很喜歡那種江南調，和我們見慣的石屎森林不可同日而語。

事實上，蘇東坡為杭州貢獻也不少。他一生兩次到杭州當地方官，第一次是1071年起，因反對王安石變法，以致朝中仕途失意，轉往地方，到杭州任職類似市長助理，當時36歲；第二次相隔約20年，任太守，相當於今天市長。

他第一次到杭州時，四分之一西湖已淤塞，第二次去時更塞了近一半。蘇東坡得到朝廷允許，發動疏浚西湖，挖淤泥除草，更親臨指揮，並且修築長堤，就是現在的蘇堤。為了保護疏浚後的西湖，他在湖中豎立3座石塔，禁止在石塔界綫內湖面種植菱藕，這3座石塔，孕育了「三潭印月」景區。

很多人說東坡肉源自蘇東坡，傳說當年他將豬肉用酒燒好，犒勞築堤民工，百姓為感謝其功績，取名東坡肉；即使如此，今天的東坡肉和當年做法已是兩回事。

蘇東坡在第二次任期中，還做了一件事，後世較少談論，就是他曾在杭州主持「抗疫」。

捐金辦診所 蘇東坡派秘方藥

當年杭州出現大旱災害，農作失收、飢民處處、疫症流行。他拿出秘方「聖散子」，配藥發給病患。他在《聖散子方後敘》中寫道：「聖散子主疾，功效非一。去年春，杭之民病，得此藥全活者，不可勝數。」他將朝廷的撥款，加上自己解囊捐出黃金辦診所，取名「安樂坊」，採購藥材煎「聖散子」藥分發予病患。

「聖散子」秘方有何效用？它被視為一種藥性偏溫的傷寒病通治方，蘇東坡在《聖散子敘》說：「凡陰陽二毒，男女相易，狀至危急者，連飲數劑，即汗出氣通，飲食稍進，神宇完復……真濟世之具，家之寶也。」

古人稱醫生為「儒醫」，儒者，讀書人也，所以古代文人常常懂中醫，蘇東坡也不例外。他年少時不僅苦讀經史，也習醫書等，亦利用在京城和各地當官便利，拜訪御醫、郎中收集宮廷秘方和民間偏方，甚至有說他採摘草藥，研製藥膳、藥酒給人用。

在主政杭州前，蘇東坡亦曾被貶湖北黃州，一場疫症在當地爆發，他拜訪名醫巢谷尋醫問藥，懇求治疫藥方。巢谷將祖傳秘方「聖散子」傳給他，但要求不得傳外人，叫蘇東坡指水立誓，蘇東坡答應了；然而，他其後不顧誓言，將藥方獻出予百姓用，後來杭州出事又再拿來用。

據說他這一藥方在兩宋時期活人無數，但也存在爭議。兩宋另一位文人葉夢得在《避暑錄話》一書，記載稱「聖散子方」殺人無數。話說北宋末年，女真人包圍首都汴京，爆發史上著名的「靖康之難」，戰爭加上飢餓，伴隨瘟疫流行，人們重新拿出「聖散子方」，結果這次用藥導致不少人死亡。後來醫學家認為，可能和藥方用在與黃州及杭州濕熱氣候不同的北方酷寒地區有關。

醫學日漸發展後，「聖散子」在歷史舞台逐漸消失，此古代名方的應用，成為中國千年抗疫史一則公案，蘇東坡以他的名人效應傳播「聖散子」，招致後人對他與「聖散子」的種種負面評價。古方於他之手盛極一時，又因被指殺人，而不得不湮沒於歷史洪流。問題根源也許在於「聖散子」的不當應用，是否以寒疫處方誤施於溫疫？

世上沒有包治百病的靈丹，不加辨別盲目使用，可能適得其反。當時醫學並不昌明，基本上烈性或急性傳染病，在疾病分類上都歸於傷寒病之下，沒講求寒溫陰陽之別，蘇東坡也許只不過是在所處時空下，作出他覺得最正確的抉擇而已，就像今天應對新冠，世界不同地方各師各法、各廟各菩薩！