Bruno鑄鐵鍋 致癌重金屬超標16倍 4款樣本金屬超標 籲勿煮酸性食物 港聞版 2021/11/16 分享： 鑄鐵鍋潛藏健康風險，消委會點名「Bruno」樣本驗出致癌重金屬砷，超出國際標準16倍；而「Lodge」樣本的鐵釋出量，超出歐洲指引上限54倍。Bruno代理商已停售相關批次產品，Lodge廠商則反駁消 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 相關文章 3款獲4.5分 均通過金屬釋出測試 今日 3款獲4.5分 均通過金屬釋出測試 9成半花生堅果高脂 5款高糖高鈉 今日 9成半花生堅果高脂 5款高糖高鈉 誤信簷篷可裝太陽能板 住戶失2萬 今日 誤信簷篷可裝太陽能板 住戶失2萬 逾半家居拖鞋 濕滑地面防滑欠佳 今日 逾半家居拖鞋 濕滑地面防滑欠佳 你可能感興趣 3款獲4.5分 均通過金屬釋出測試 今日 01:00 3款獲4.5分 均通過金屬釋出測試 9成半花生堅果高脂 5款高糖高鈉 今日 01:00 9成半花生堅果高脂 5款高糖高鈉 誤信簷篷可裝太陽能板 住戶失2萬 今日 01:00 誤信簷篷可裝太陽能板 住戶失2萬 產品 消委會 廚具 致癌物 重金屬