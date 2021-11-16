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Bruno鑄鐵鍋 致癌重金屬超標16倍

4款樣本金屬超標 籲勿煮酸性食物

港聞版 2021/11/16

分享：

鑄鐵鍋潛藏健康風險，消委會點名「Bruno」樣本驗出致癌重金屬砷，超出國際標準16倍；而「Lodge」樣本的鐵釋出量，超出歐洲指引上限54倍。Bruno代理商已停售相關批次產品，Lodge廠商則反駁消

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