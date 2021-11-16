太古城中心打造「怪獸公司」 招募禮物派送員傳送快樂

下個月就迎來聖誕節，黛安收到風，太古城中心今個星期五（19日）起至明年1月2日，將推出「Merry GIFTmas @Cityplaza」聖誕主題活動，同時趁Pixar經典動畫《怪獸公司》上映20周年，商場二樓中庭同中橋將打造成首個「怪獸公司」大型主題裝置，並招募大家加入「怪獸公司」化身派送員，將禮物派送畀大人小朋友，傳送聖誕快樂能量。

大家只要到xmas.cityplaza.com，又或者到「怪獸公司」入口旁邊嘅登記站，登記辦理專屬員工證，再訂閱Cityplaza電子報，即可以成為禮物派送員，喺「禮物fun fun輸送帶」將貼有小朋友聖誕願望嘅門正確分門別類，同埋喺「禮物『排』對」將次序調亂咗嘅聖誕禮物排返好，完成挑戰同搵返2份失蹤嘅禮物，就可以換領專屬獎勵喇。

此外，大家仲可以野生捕獲《怪獸公司》嘅經典角色同佢哋打卡，場內亦設有「Disney‧Pixar期間限定店」可選購限量禮品；下月2日至27日期間，喺太古城中心以電子貨幣消費滿指定金額，並下載TAIKOO+流動應用程式同登記做LIVE+會員，更可參加「哈哈哈聖誕消費賞」，換領多項獨家聖誕禮物㖭。

本文轉載自《晴報》