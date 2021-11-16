港區省級政協委員聯誼會 舉辦2021年港區省級政協委員活動日

2021年11月12日，一年一度的港區省級政協委員活動日在香港粉嶺哥爾夫球會舉行。港區省級政協委員聯誼會鄭翔玲主席，施榮懷會長，陳清霞永遠名譽主席，丁午壽名譽會長，吳輝體、徐莉、馬忠禮、張心瑜、莊哲猛、蔡榮星副會長，英煒秘書長，張佐姣副秘書長，王惠貞基金名譽會長，鄭建好基金副主席，霍啟山、許奇鋒主任等近120位委員及社會友好人士參加。代表香港賽馬會的李家祥董事伉儷、譚志源執行總監、陳文端公共事務部主管、王紅高級經理；代表香港哥爾夫球會的會長梁宏正、前會長杜家駒等亦參加本次活動。此次活動得到香港賽馬會資金贊助，蔡穎恆、孫啓烈、黃進達、黃炯強、林潔霖等委員亦贊助了現金和比賽獎品。

中午時分，參加者參加比賽頒獎禮，共進午餐。港區省級政協委員聯誼會鄭翔玲主席、施榮懷會長先後致辭，並與會領導一道擔任頒獎嘉賓為贊助支持本次活動的香港賽馬會代表、香港哥爾夫球會代表及委員頒發感謝狀，為獲奬委員頒發奬盃。

鄭翔玲感謝大家百忙之中出席委員活動日。聯誼會舉行委員活動日期望通過這個活動平臺，加強聯繫交流，促進團結，更好服務國家，服務香港，並呼籲委員們繼續各展所長、建言獻策，一同建設更美好的香港。

施榮懷致辭表示，本次活動成功舉辦有賴香港粉嶺哥爾夫球會的大力協助與配合、香港賽馬會的支持贊助，及各位委員的贊助支持。望聯誼會上下一心，勠力同行，履職盡責，發揮政協委員責任與擔當。

本次委員活動日首次在香港本地舉行，讓各位委員和嘉賓在疫情之下難得重聚，放鬆了身心，加深了情誼，獲得了歡樂，增進了團結。一掃疲憊，盡興而歸。

（資料由客戶提供）