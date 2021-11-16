用「開放數據」創建稱心智慧城市　第一屆開放數據研討會暨Open Data Hackathon 2021總決賽

▲ 活動主辦同合辦機構、連同比賽評判與一眾決賽隊伍在賽事完結後一起合照。

在數碼新世紀年代，利用開放數據進行科研、城市規劃等工作是全球的大趨勢。為鼓勵公眾廣泛應用香港特區政府超過4,600個有關財經、房屋、食物等等的開放數據，從而提高城市發展及生活質素，香港科技創新促進組（HKtag）於數碼港舉辦了第一屆開放數據研討會暨Open Data Hackathon 2021總決賽，吸引接近30隊對應用開放數據具創新構想的隊伍參賽，反應踴躍。

活動由HKtag主辦，政府資訊科技總監辦公室、數碼港協辦，分為開放數據研討會及Open Data Hackathon比賽兩部份。早上的研討會邀請了香港天文台、運輸署的政府代表和業界重量級嘉賓講解現時開發數據的應用和發展情況，透過分享及研討小組互相交流環節，讓各業界和公眾加深了解開放數據與香港智慧環境的發展方向和策劃。

下午的比賽則以「智慧環境」為主題，參賽隊伍需在「交通」、「環境與能源」或「氣候與天氣」任何一個範疇中，運用來自資料一線通網站、香港地理數據站 或其他機構提供的數據，提出各自創新的科技方案，以達致為香港創造一個更舒適、更方便生活環境的目標。

▲ 創新及科技局薛永恒局長JP

創新及科技局薛永恒局長於活動致辭時表示：「開放數據是構建不同網站及應用程式，以至發展智慧城市的原材料。開放數據的可塑性為政府、業界及市民帶來無限可能，創造更高效益的應用。香港積極從多方面推動開放數據的普及化及廣泛應用。」

▲ （由左至右）活動主辦機構香港創新科技促進組創辦人之—兼會長張詩翺先生、數碼港行政總裁任景信先生 JP、 創新及科技局薛永恒局長JP、助理政府資訊科技總監麥之駒先生，以及活動主辦機構香港創新科技促進組創辦人之—兼執行總監梁淑寶女士

數碼港任景信行政總裁亦指：「開放數據是推動創新及智慧城市發展的重要一環，讓業界利用數據集開發更多更好的創新方案，便利市民生活。我有信心今次活動會進一步鼓勵創新科技界利用政府釋放的數據集研發科技應用，推動香港未來開放數據的可持續發展，同時為數碼港的初創社群創造商機」

▲ 嘉賓研討小組（一）由德勤亞太地區信息技術與鑒證主管合夥人顧向聖先生主持，嘉賓包括，數碼港公眾使命總監陳思源工程師、建造業議會建築信息模擬專責委員會主席馮宜萱建築師BBS、華人大數據學會執行主席洪為民教授 JP、ESRI 中國(香港)有限公司行政總裁徐開源測量師，以及上海大學智慧城市研究院客座教授黃振球博士。

HKtag 創辦人及會長張詩翺(Eddie) 感謝各協辦及贊助單位大力支持是次比賽，致辭時表示：「建設智慧城市高度依賴數據， 我們希望透過今次的研討會及黑客松比賽，向公眾展示如何利用開放數據來製定更方便的策略和更好地管理城市。」

事實上，香港特區政府早於2018年10月開始制定開放政府數據的新政策，「資料一線通」網站由最初的3250個開放數據，增加到現時超過4820個開放數據。政府資訊科技總監辦公室每年亦持續更新年度開放數據計劃，為科研及城市創新提供原材料。新增的數據集將涵蓋不同範疇，包括與經濟民生事項相關的數據、氣象實時數據、地理空間數據、提升城市管理的數據等。現時部份公眾普遍使用的網上工具，例如28Hse香港屋網、香港天氣、Pokeguide等應用程式均已應用「資料一線通」數據集，可見開放數據已開始在民間應用。

▲ 嘉賓研討小組（二）由雲端與流動運算專業人士協會主席陳家豪先生主持，嘉賓包括，智慧農業發展有限公司行政總裁許躍奏先生、阿里雲智能港澳區總經理劉彬星先生、和記電訊(香港)有限公司企業市場副總裁麥紀欣女士，以及有利集團有限公司執行董事黃慧敏女士 。

尋找更具創新性的解決方案



Open Data Hackathon 2021更獲得阿里雲和Esri China（HK）提供技術支援及培訓，為各參賽隊伍提供賽前訓練場地及技術支援研究會，幫助決賽隊伍進一步優化他們的方案。HKtag 共同創辦人張詩翺(Eddie) 和梁淑寶(Sandra)表示，其實落選隊伍方案都非常有潛質及見地，能帶給公眾有關智慧環境在不同範疇的建議，藉此提高香港環境問題的關注度。HKtag希望來年可以透過不同主題激發創意，繼續為有心人，不論是學生以至到企業，善用及廣泛應用政府的開放數據，收集及轉化各類創新的科技方案，發揮創意，努力為本地創科完善生態圈，共同推動香港成為更完善的智能城市，為香港發展成稱心便利的智慧城市努力。

▲ 冠軍Team222由政府資訊科技總監林偉喬先生 JP 頒發

「Open Data Hackathon 2021」比賽結果：

冠軍： Team222

方案簡介： EVeasy，一個專門為電動車設計的應用程式方案，實時展示及尋找附近不同類型充電駁口的停車位。致力使用開放數據優化道路網絡及出行模式。

亞軍： We Are Smart

方案簡介： SMART LINE，一個能準確分析和預測三隧的車流量的工具方案，方便實施彈性隧道價格收費，收費隨車流量而實時調整，以分散車流量為目標，以最大化利用各隧道的設計容車量，舒緩交通擠塞問題。

季軍： Team Jellyfish

方案簡介： ACRECON，一個智能氣溫調節方案，實時採納相同地段的開放數據及室內監察數據，同時以人工智能分析相關數據，實時調整室內氣溫，達致節能減排之目標。

關於香港科技創新促進組



香港科技創新促進組（簡稱 HKtag）於二零二零年一月成立，致力於推動科技創新的研究和規劃，並提出建議，尤其是對於政府日常運作和基礎規劃的範疇，以提高社會公眾對最新技術應用的認知。我們還會就著現時一些誤導或錯誤技術的的概念提供正確的知識。

香港科技創新促進組期望來年以不同主題，繼續為業界、學界及科技人才，不論學生或企業，更多機會發揮創意，努力為本地創科完善創科生態圈。

www.hk-tag.org

（資料由客戶提供）