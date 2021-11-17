蠟筆小新 X Chocolate Rain登陸新都城中心 3.5米巨型小新坐鎮富士山 副刊版 2021/11/17 分享： 今年適逢日本人氣卡通漫畫《蠟筆小新》30周年，將軍澳MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY（新都城中心2期及3期）特別打造《蠟筆小新x Chocolate Rain冬瀛樂遊趣》主題裝置 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 置富Malls呈獻 Sanrio男團HAPIDANBUI 打卡裝置展 2021/11/16 置富Malls呈獻 Sanrio男團HAPIDANBUI 打卡裝置展 屯門150呎卡通動漫壁畫 成打卡熱點 2021/11/15 屯門150呎卡通動漫壁畫 成打卡熱點 西九文化區M+博物館開幕 焦點展品全披露 2021/11/13 西九文化區M+博物館開幕 焦點展品全披露 九龍灣韓國沉浸式展覽 上流寄生族VR體驗及旅遊互動遊戲 2021/11/12 九龍灣韓國沉浸式展覽 上流寄生族VR體驗及旅遊互動遊戲 尋覓香港村校回憶 校歌主題藝術展覽 2021/11/12 尋覓香港村校回憶 校歌主題藝術展覽 商場 將軍澳 新都城 滑雪 札幌 富士山 白川鄉