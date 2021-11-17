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蠟筆小新 X Chocolate Rain登陸新都城中心 3.5米巨型小新坐鎮富士山

副刊版 2021/11/17

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今年適逢日本人氣卡通漫畫《蠟筆小新》30周年，將軍澳MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY（新都城中心2期及3期）特別打造《蠟筆小新x Chocolate Rain冬瀛樂遊趣》主題裝置

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欄名 : 本地遊

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