上海米其林（港譯：米芝蓮）榜又出爐，其中三星餐廳增加到兩家，除了年年拿三星的Ultraviolet by Paul Pairet，新的一家三星是原兩星的泰安門。其餘兩星餐廳共八家，一星則有三十七家。一星餐廳中，又有五家新上榜，分別是Obscura、東方景宴（潮粵菜為主，最出名是乳鴿）、晟永興（說是「烤鴨在上海的一次復興」）、福一零一五和福一零八八。大體上，有表現的餐廳中，很多都做跨界菜式了，比如這頗為奇葩的新三星泰安門。

第一次上榜已是二○一七年度，當時只做全席套餐全不單點，已相當前衞。作為只開了五個月的新餐廳，不可說不神奇，但發生了奇怪的上榜三十三天就結業的事件，是執照的基本批文技術問題，被投訴結果要封舖，不過也顯示上海這飲食及開業管制愈來愈強化。主理的德籍廚師Stefan Stiller，到中國已十多年，開過其他餐廳及廚藝培訓，然後才搞起泰安門。

現址的泰安門，先不講食，就坐落的地點，不再設在外灘高端那邊，而是老廠房園區改建，氣質就再新派一些，更配合它較實驗的形象。

用了流行的圍坐開放式布局，位置真有限但講解每道菜和廚師互動就更順。菜式也真是較勇敢創新，主要是用上不少本地食材，特別強調時令，四季餐單不同，有時密至一個月就換菜。近年上海興西餐食材本地化（或這裏做的不少像日式料理做法），方式也較融和，是新時代的中西合璧。如之前一道洋葱湯，洋葱的邊緣先微燒及焦糖化處理，對比它內裏更軟熟，配另外熬的葱油，簡單的料，但勁花心機。而講到季節性，用北海道扇貝來配時令的牛肝菌，則是另一絕。總體而言，上海和深圳，這兩年間的餐飲水平，確是進步得頗快。