我沒有在淘寶購物的習慣，對我來說，健康和安全最重要，海量的淘寶貨質量參差，單憑相片很難定奪品質。有朋友試過在淘寶淘了一張木造雙人King Size床架，我看照片，設計帶Muji風，連運費只售二千餘港元，性價比驟眼看來無得輸。貨到，花了幾個鐘頭終於砌好，質量跟照片無異，朋友暗爽買到好嘢之際，殊不知上網一看，原來那間家具店已被上海市市場監管局屢次驗出甲醛超標得離譜、兼且是屬屢曝屢犯、長期登上質量黑榜的典型，朋友對於中伏感無奈。我一向對無法知道產品質量的購物方式存疑，所以上周的雙棍節，一如以往，我沒有瘋狂喪買的意慾。

今年雙十一，雖然天貓在十一月十二日零時刷新了總交易額定格五千四百零三億的新紀錄（上年是四千九百八十二億的交易額），但近兩年雙十一的前期促銷活動，是明顯地低調和黯淡了。首先是這兩年，再沒有馬雲在狂歡晚會上Cosplay扮Lady Gaga，又或駁晒髮唱汪峰的《怒放的生命》。沒能看到馬雲表演扮女人或扮Rock友，絕對不是一項損失，甚至眼目會舒服，但一個素來在雙十一慣常高調呈現自己的人，忽然低調，不論內裏實情如何，我們從外頭見到的，是營銷宣傳手法明顯地轉了調。

除此之外，以往的雙十一，一踏入十一月十一日凌晨時份，海量消費者就瞬間湧至，天貓等電商平台為了把消費者的購買慾望和氣氛「谷」上高峰，會把實時交易額以分秒為單位即時在平台的熒光幕上顯示，配上「幾分鐘破百億」的報捷語句，刺激消費者那「人買我又買」的集體狂歡購物行為，甚至營造一種「愈夜愈美麗」的氛圍，鼓勵消費者抓緊這個一年一度的難得盛事，盡情狠買、瘋買和喪買。但今年的雙十一營銷活動，明顯地比往年低調和收斂了，這當然與內地政府在十一月十一日前特意提高消費者權益和意識不無關係。