秋冬是感染呼吸道疾病的高峰期，不少肺病咳喘舊患稍一不慎，咳嗽連綿，接不過氣來，所以今天文章聚焦一下肺功能，看中西醫之差別。

西方解剖學認識呼吸系統由上起始自口鼻，然後其下包括胸廓、肺，下至橫膈膜。平常呼吸淺而自律，大腦意識不參與其中；或若為刻意控制，可用力或變化呼吸速度。假若氣道受阻、呼吸肌無力，或血液循環系統失常等，會導致氣體交換失效，身體不能換入氧氣排走廢氣，致使血氧下降，引致窒息。

例如慢性支氣管炎或哮喘患者，即使肺容量不變，但氣管容易塌陷或收窄，妨礙氣道暢通，致使喘氣，略為運動更難以維持血液中正常氧氣水平；或肺部組織纖維化，即使氣道正常，但肺壁韌性加強，肺部不能正常充氣擴張，無疑亦影響血氧濃度。

另一邊廂，中醫對肺功能的見解，卻有着些相同及差異地方。中醫理論明言肺主氣、司呼吸，肺功能主要為呼吸。這鑑於古代未能詳知微觀的呼吸機制，但先賢卻透過觀察了解呼吸為生命不可缺少的部分，而肺氣亦可影響喉部及鼻腔功能。若透過四診可知鼻咽病因與肺息息相關，這與西方醫學鼻與肺分屬不同組織的觀點大為不同！

此外，中醫肺功能主講求「肺主治節」，意思為肺具調節功能，除調節自身肺呼吸功能，亦調節全身氣血及水液代謝功能。所以中醫醫治水腫或小便不利者，時常入藥治理肺氣功能不利，藉改善肺氣升降功能，消除身體水腫。

另一邊廂，中醫理論肺臟既不限於呼吸的功能外，而不同的臟器亦共同參與呼吸的功能。承上文提及肺司呼吸，原來中醫認為深吸氣的功能是由它臟負責。因腎主納氣，若要深呼吸空氣有力，可要腎氣充足，肺才能納氣深吸氣有力。

中或西醫治療肺臟疾患各具優勢。中醫見若患者氣喘復發，除急性發作期間的宣降肺氣治療方法外，慢性調理可從補益腎氣入手，助腎納氣以改善肺深沉吸氣功能；西醫擅長微觀診斷，審視由腦部呼吸中樞，至胸廓呼吸肌肉、肺臟器質異常，乃至血液帶氧功能，診斷入微，再以藥物或物理治療等訓練改善肺功能。所以，同言「肺」部，兩者同中有異，各自精采，治療時冀能互相參詳。

▲ 肺功能之差異