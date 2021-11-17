澳博彩業改革 可借鑑星港經驗？

繼今年8月「共同富裕」的發展新方向定立以來，社會各界都對「共同富裕」的具體內容作出很多不同層次的討論，但始終這是一個宏觀社會經濟制度的範式轉移，過程少說也要三五七年，不是空喊口號就能達成。

與其流於空泛的概念層面討論，不如聚焦在一些與國民生活質素息息相關的問題之新發展，集中精力研究「共同富裕」可如何在這些層面上落實。

澳門的賭業改革，是國內最近期的民生產業改革例子。賭業支撑澳門經濟，同時也是國人重要的娛樂活動。澳門政府的博彩監察協調局於9月展開《娛樂場幸運博彩經營法律制度》改革的公開諮詢，為期45日，日前剛剛結束。

澳門政府提出多項建議，如取消「轉批」形式持牌（俗稱副牌）的制度、牌照有效年期由20年縮短至10年甚至5年、博彩公司派息須獲政府批准等。

就今次諮詢而言，市場上較多人直覺地視這些改革建議為政府「干預市場」，怕改革將影響不同博彩公司的營利能力，香港上市的幾大賭業股股價即時下跌。可是筆者認為，政府和市場的關係當然不是如此簡單。

反過來說，如果澳門政府在過去20年沒有監管，國內外的遊客也不會對澳門投以信心一票，澳門的賭業也不可能發展得如今日般蓬勃，超越拉斯維加斯成為世界第一，引來東亞各國爭相彷效。

星高效干預 本地人入場須收費

說到賭業的發展和監管，近年東南亞各國對博彩業普遍持開放態度，直至近期連向來對新產業態度保守的日本政府，也即將要在東京批出賭牌；新加坡政府則早在2010年已彷效澳門引入外資的做法，在新加坡商業中心區旁的濱海灣（Marina Bays）和聖淘沙（Sentosa）開賭，當中的濱海灣金沙酒店，更在57樓高的天台設有全長150公尺的無邊際泳池，自開幕起已是港人旅遊必去的「打卡」聖地，由此亦可見新加坡地政和建築部門審批此等「世界奇觀級」大型項目的效率。

新加坡政府高效率的「干預市場」，固然常被理解為市場利好因素，但與香港社會不同，新加坡政府慣性對社會實行「家長式管治」，在新加坡立國50年以來，人才培訓固然大大受益於這種政策，但壞處是新加坡人同時會直覺地將一些個人問題，例如沉迷賭博，當成政府的政策問題，並要政府「干預」調整。

又再以香港人熟悉的新加坡金沙賭場為例，距離當地商業中心區（CBD）只有數百米，打工仔步行即可達，可以下班後甚至是午飯時間也可以入內「賭兩手」。

賭場開業一段時間後，新加坡政府再立例，規定賭客入場前要查核身份，本地人想要進場，每次要付150坡元入場費（折合約862.4港幣），而且限6小時內離場，而外國遊客則免費，亦不受限制。

為甚麼新加坡人入賭場，要收入場費呢？就筆者所知，當年賭場和度假村的規劃，是針對外來遊客賺外滙，但同時因賭場地點太接近商業中心區，容易吸引本地人進場，以致沉迷賭博，造成社會問題。既然政府不能將整個金沙度假村搬去新山，在一向「家長式管治」下，惟有就是設立入場費制度，阻止本地人「放工玩兩手」不能自拔。

港馬會兼營慈善 共富成功案例

對於港人而言，很難想像和理解新加坡政府那種「市場干預」的做法，加上香港社會崇尚個人自由選擇，認為市民賭錢應自己量力而為，政府最多只應為有需要人士提供戒賭服務，不會如新加坡般，主張政府用政策去監管個別市民的賭博問題。

在本港而言，雖然沒有賭牌制度，但仍有賽馬會經營賽馬和足球博彩等活動，並兼營會所社交餐飲、慈善等業務。除了為大眾提供娛樂外，香港博彩業的模式其實也算是「共同富裕」的一個早期成功案例：首先，社會賢達成為馬會會員，樂於主動增加消費，支持本地服務業；馬會高度精密的日常運作，製造大量專業和半技術職位，為市民製造就業和晉升的機會；最後又明碼實價規定部分收益要撥作社會福利用途，支持貧苦大眾，一石三鳥。

政府大眾攜手 共達發展願景

澳門今日貴為世界賭業之都，已有百多年經驗，當地市民已習以為常，就算賭場開在市中心，亦不會如新加坡般出現問題。而近期對澳門賭牌問題的討論，主要在於猜測新牌照的改革方向，以及有關猜測可能對賭業股價的影響，卻鮮有論及平民百姓究竟想澳門的博彩業將來形成甚麼格局。

在「共同富裕」的新時代下，大眾不應再被動地猜測澳門博彩業條例將會如何修訂，而是作為消費者、投資者，究竟想明日澳門發展成甚麼模樣？是要增加牌照數量，令更多企業能參與？還是要求營運商增進其他娛樂和餐飲的質量，令不喜歡賭博的遊客也能共同享受澳門的發展成果？

應該先想要達到甚麼目的，然後再想政府和市民可如何「合作」，以達成這些目的。正如20年前澳門賭業改革成功，「干預市場」其實也可以是行業轉型和發展的新機遇。

▲ 澳門政府早前就賭業改革展開公開諮詢，並提出多項建議。（資料圖片）