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開發者轟微軟 Windows 11強制用Edge

行政人員版 2021/11/17

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Edge瀏覽器一直是Windows系統預設程式，近日有開發者指，即使預設瀏覽器是Chrome或Firefox，系統只會以Edge開啟。開發者可透過EdgeDeflector軟件，修改Windows內部

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欄名 : 科技新知

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