開發者轟微軟 Windows 11強制用Edge 行政人員版 2021/11/17 分享： Edge瀏覽器一直是Windows系統預設程式，近日有開發者指，即使預設瀏覽器是Chrome或Firefox，系統只會以Edge開啟。開發者可透過EdgeDeflector軟件，修改Windows內部 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Xbox客製控制器 增新色機殼配件 今日 Xbox客製控制器 增新色機殼配件 Joy-Con飄移 美任天堂稱已改良 2021/11/16 Joy-Con飄移 美任天堂稱已改良 擬進軍航拍機 蘋果申兩技術專利 2021/11/16 擬進軍航拍機 蘋果申兩技術專利 iOS 15.2新測試版 模糊裸體圖通知家長 2021/11/15 iOS 15.2新測試版 模糊裸體圖通知家長 聊天平台Discord 暫不拓NFT加密幣 2021/11/15 聊天平台Discord 暫不拓NFT加密幣 科技行業 科技軟件 科技硬件 Microsoft 微軟（Microsoft，美：MSFT） Microsoft Windows 服務 產品 軟件