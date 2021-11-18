昨天提及今年雙十一購物節，天貓的營銷手法跟往年不同，馬雲神隱，晚會取消實時發布成交量數據，連另一網購平台京東也變陣，把主題定為「晚八點不熬夜」，即十一月十一日晚上八點就開始銷售推廣，消費者不再需要熬到午夜或凌晨才下單。又，天貓京東兩家平台今年都待翌日才（敢）發布整體業績，可見，兩家企業今年的營銷手法是前所未有地低調。

這當然不會是自發動作，而是官方早於十月底已發出警告，提出短信營銷行為非常擾民，要求電商平台：一、不得未經消費者同意或請求發送營銷短信；二、要平台立即自查旗下零售和金融等相關產品的短信營銷行為，以保護「消費者安寧權」；三、提醒消費者遇到促銷短信騷擾，可保存證據和撥打熱綫投訴和舉報。於雙十一傍晚，《北京晚報》和《中新社》也發文，讚賞「消費主義逆行者」組織（據稱擁組員三十萬，提倡反思與審視購物主義）「不盲目跟風，不被消費主義裹挾。」官方取態明顯，電商平台不醒水就自找麻煩。

消費文化（鼓吹消費）和消費者文化（消費者意識到商業活動和營銷手法對消費者潛在之陷阱，並提高了對企業的品格和品質要求，更懂得以個人消費力量和權益向不良企業說不）是兩種對立的意識形態，也是一個文明社會演進時的必然過程：當社會由物質不太豐盛轉向豐裕時，社會當然是以消費文化為主，民眾都有滿足物質生活上的渴望；但當一個社會發展漸趨成熟，就會開始有人反思消費文化的潛在問題並提問「買夠未？」，社會必有一股力量開始與消費文化抗衡，這就是消費者文化出現之時。例如一九九二年開始，美國和加拿大民間已有人發起「Buy Nothing Day」（不消費日或無消費日），鼓勵消費者在當天二十四小時拒絕購買任何商品以抗議消費主義。

從今年雙十一的觀察，一股消費者文化力量在內地正在蘊釀和加速中，分別是，西方社會的消費者文化，是從民間而生，而內地的消費者文化，是有民間和政府力量去推；研究和比較中西社會的消費者文化於形態、內容、發展、速度和滲透率上有何不同之處，將會是一個非常有趣的學術命題。