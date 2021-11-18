野豬福音 人類有望聽懂動物語言？

本港近日野豬新聞多多，又因和警察「開拖」，被當局下令獵殺，現在市區野豬「走得摩」，肯定「無鼻哥」。如果野豬懂說人話，不知此刻會對我們說甚麼？動物有自己的語言嗎？寵物主人們都覺得有，包括我，很多科學家亦說有。

探索動物語言不是新鮮事，但難度高兼花時間，不過有愈來愈先進的人工智能（Artificial Intelligence , AI）就不同了，它正在幫我們解答有關問題。美國一個提倡保護水下世界的組織Global Underwater Explorers近期發表文章，談到有關利用AI了解鯨魚在說甚麼的科研計劃。

計劃名叫「鯨豚繙譯倡議」（Project Cetacean Translation Initiative），由國際科學團隊進行，成員來自知名學府及研究機構，如哈佛大學、麻省理工、加州大學柏克萊分校、Google研究院和《國家地理》雜誌等，滙集多個範疇專家，包括密碼學家、語言學家、海洋生物學家之類，當然還有AI領域的人才。他們試圖做的，是一次前所未有的探索，運用最前沿的技術，破譯抹香鯨的語言，實現人鯨對話。

他們的研究對象，是被認為具智慧的抹香鯨（Sperm whale）。在所有生物中，抹香鯨擁有最大的腦，某些方面與人類相似，科學家相信，抹香鯨具備有意識的思考、豐富的情感，可以表達愛及痛苦之類。

簡單來說，這個計劃將透過傾聽、解讀抹香鯨的聲音，學習與牠們交流，但過程殊不簡單：首先從各種傳感器收集及記錄鯨魚發聲通信和各種行為的數據，協調並處理非常龐大的數據，解碼並構建鯨魚交流模型、結構描述系統，之後通過一次次的交流式實驗，改善鯨魚的語言模型。

科學家借助AI 冀人鯨對話

在先進技術層面，計劃借助先進的AI，包括機器學習（Machine Learning）等，以及其他各種技術。團隊會部署鯨魚監聽系統，是一種新穎的水下監聽網，可研究數百平方公里範圍的鯨魚群。用來分析鯨魚生活行為的，除了大數據運用，還有自然語言處理（Natural Language Processing），研究分析抹香鯨數十億個交流「代碼」，將聲音與特定背景聯繫起來；另外亦應用數據可視化技術（data visualization），結合聲音及圖像，更易明白。團隊下一步將開發互動聊天機械人，與抹香鯨進行對話。

古代水手聽到鯨魚聲，不知道是甚麽，於是傳說是美人魚歌聲。上世紀50年代，科學家們發現聲音來自鯨魚，源於美國科學家監聽蘇聯潛艇時，意外捕獲這些聲音，後來包括「鯨豚繙譯倡議」顧問Roger Payne在內的科學家發現，鯨魚會唱歌溝通。雄性座頭鯨一次唱歌或數小時，一首歌甚至可唱超過一日。一如我們，牠們會重複歌曲一些段落，反覆尖叫、呻吟地重唱10至20分鐘，不知是否就是副歌？

美國一直沒對外公布有關發現，直到60年代工程師Frank Watlington將錄下來的鯨歌，交給生物學家Roger Payne研究。1970年，兩人將鯨歌整理成專輯，發行唱片《座頭鯨之歌》（Songs of the Humpback Whale），座頭鯨因此成為發行過最多唱片的鯨魚。《國家地理》雜誌曾將此曲一部分（【按此】觀看︰《座頭鯨之歌》）作為隨刊附贈，推廣保育信息。

《座頭鯨之歌》亦掀起聲勢浩大的鯨魚拯救運動，人們意識到這些歌曲的演唱者是被人類大量屠殺很多年的動物，爆發大規模抗議。1972年，聯合國人類環境會議決定，10年內暫停全球範圍內商業捕鯨，同年美國《海洋哺乳動物保護法》（Marine Mammal Protection Act）也頒布生效，目的在保育及管理海洋哺乳動物，包括鯨豚類，免被人類騷擾、捕獵、傷害，標誌大規模捕鯨時代結束。無心插柳之間，軍事研究引發了物種保護運動，很多的成功，往往都來自微小的初衷。

今天，人工智能已被證明在破譯古代人類語言上很有作用，借助它，我們將來可能擁有繙譯不同動物語言的「Google Animal Translate」也說不定。以跨學科研究方式，融會貫通才能更全面、深入地了解鯨類以至其他動物的交流方式。AI和語言學的進步，令今次比過往的研究更有成功希望。

「鯨豚繙譯倡議」負責人說，將來有關發現有可能重塑人類對自己在地球所處地位的理解，事實上計劃的宗旨是造福人類，同時造福其他動物，達到人與自然生物和諧共處。

如果我們有一天知道野豬們在說甚麼，甚至和牠們交談，那麼就可以叫牠們不要在市區穿梭，多些去鄉郊happy，又或者在撲殺牠們之前，聽聽牠們想說甚麼，而不是動輒製造流血。