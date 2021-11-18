元宇宙底層設計 區塊鏈不二之選

筆者上周於本欄向讀者闡述元宇宙的概念，以及討論了在一個有中心化的行為主體情況下，創建和管理這個元宇宙世界的「統治權」歸屬問題，究竟誰適宜管理這個虛擬世界？與此同時，這也是一個牽涉個人私隱保護和網絡安全的問題，值得對元宇宙的發展，作出更細緻的討論與分析。

概念持續升溫 企業進軍分羹

今年以來，元宇宙概念持續升溫，除了美國互聯網巨頭紛紛進軍元宇宙市場外，中國企業同樣趁這股元宇宙熱潮，先後進入這個令大家充滿憧憬的市場。今年3月，騰訊投資的元宇宙概念股羅布樂思（Roblox）在美國上市，上市首日股價大升；8月，字節跳動收購中國虛擬現實設備公司Pico（小鳥看看）。此外，包括網易在內的不少企業，也都有與元宇宙相關的發展布局，可見元宇宙的發展前景受到廣泛憧憬。

扼要來說，「元宇宙」其實是綫上的一個三維虛擬環境，可以藉「虛擬實境」眼鏡、「擴增實境」眼鏡、手機、個人電腦、電子遊戲機等感知器和裝置，讓人進入一個人造的虛擬世界。

當下各大科技巨頭摩拳擦掌進軍元宇宙，究竟由哪個國家或企業創建和管理這個元宇宙？這個問題，筆者在前文已作出了分析，在此不贅。

區塊鏈去中心化 重公開透明

仔細觀察，目前這個情況，與當年互聯網橫空面世的情況相類似。當時互聯網也是標榜一套「公開透明」的體制系統，不論任何國家、企業、個人，只要遵從這個系統的規制，就可以透過電腦進入互聯網世界，與世界任何一處聯繫起來。這個開放式的制度和系統，與區塊鏈「分散式帳本」（distributed ledger）的「公開性」、「透明開放」之思想和理念十分接近。

隨着比特幣創建人中本聰（Satoshi Nakamoto）於2009年發放首個比特幣後，區塊鏈技術備受應用。比特幣創建的初衷，是希望創造出一個「去中心化」、「不受任何中央政黨或政府控制」的貨幣體制，各個參與者進入區塊鏈這個系統，成為團體的一分子，既可以是用戶，也可以擔任貨幣產生的「掘礦者」角色，一切都是公開透明的。

至於元宇宙創建的初衷，大家所想的，是創造一個虛擬世界，利用「增強現實技術」（Augmented Reality，AR）和「虛擬現實技術」（Virtual reality，VR）等，「創造」一個元宇宙，使進入這個虛擬世界的人，可以在另一個層次上進行互動和交流。

筆者之前提出，政府可以考慮給每個市民一個「虛擬ID」，是考慮到個人私隱保障的問題。目前的個人私隱「起底」，嚴格來說是被別人把個人「外表性」資料挖掘出來，恣意和具惡意地放到互聯網絡上，如年齡，身份證號碼、居住地點、家人的姓名等。

然而，當「用家」以虛擬身份進入元宇宙，戴上AR、VR等感測裝置，在元宇宙世界裏與人交流，與「其他人」互動、以至購物等，構成元宇宙的人工智能技術，便可以透過這些裝置，把「用家」的一切動作、手勢、說話語氣、所處場景的環境變化等所有數據搜集起來。

內外私隱 均被AI掌握

換句話說，「用家」在元宇宙世界裏的社交活動，包括喜歡與甚麼人交朋友、常去甚麼地方、購物習慣、思考邏輯、行為選擇方式、行動反應等所有資料，都可以蒐集起來。如此一來，元宇宙不僅可以擁有和留下用家的個人資料，而且連其「內心世界」也可以瞭如指掌；而掌管或統治這個元宇宙的個人、組織、企業以至國家，也能夠令用家在現實世界中的「完整個人」--包括外在資料和內心世界，都無所遁形地暴露人前，個人私隱如何得到應得的保障和保護？出現這種情況，顯然不是元宇宙的理想發展狀況，這些都是值得深思的。

用家互聯自我管理 集思廣益

元宇宙要得到進一步的發展，個人私隱的保護和網絡安全問題，相信是相當關鍵的環節，必須得到妥善處理和解決。考量一下元宇宙的發展方向，區塊鏈技術的「去中心化」功能，應該可以憧憬用來發展元宇宙。

在區塊鏈的系統上，容許所有用戶透過區塊鏈的參與形式，共同確認用家在元宇宙的身份和所有活動。

事實上，區塊鏈技術既可以確保虛擬世界中的每一個「存在」都是獨一無二、不能被複製、資料也不會遭篡改，「用家」在元宇宙的交易和清算，亦可以得到確證，背後毋須有一個中心化的平台管理人進行操作或操控，而是由眾人來自我管理這個元宇宙世界的系統，並容許公開創新。很顯然，使用區塊鏈作為元宇宙的底層技術進行發展，無疑較個別企業主導發展更為合適。

回顧互聯絡的發展，其面世後的成功，以及隨之而來的創新和應用，包括萬維網、電子商貿、電子產品如微電影、音樂等，一層一層推出，令整個互聯網生態環境愈來愈成熟和多樣化，原因是這個系統讓所有電腦、所有參與者都可以連繫起來，因而在應用、創新和發展方向上，取得集思廣益的成效。

扼要總結上文的討論，以區塊鏈作為底層結構，再通過互聯網發展元宇宙，筆者對此有一個「願景」，就是進入元宇宙的參與者，在去中心化、分布式自治管理的系統結構下，每個人不僅可以將其創新意念注入元宇宙世界中，這個平台由此所得出的效果，相信比Facebook或其他個別科技巨頭所創造的元宇宙世界更有發展活力，有更廣闊的發展空間，價值也更高；而且，這個元宇宙內部蘊含更多包容性和創新性要素，不僅可營造出更好的發展生態環境，而且用家的個人私隱也能得到更好保障。

市場過度投機 恐引入歧途

近日，在歐美股票市場，有關布局發展元宇宙業務的上市公司，股價大幅上升；在內地A股市場，元宇宙概念股同樣受到大量資金追捧，巨大的升幅已引起相關管理機構的注意。據內地媒體報道，深圳交易所對多家涉及元宇宙概念的公司發出函件，要求具體說明主業營運範疇與元宇宙的相關性，以及是否能夠形成穩定的業務模式。

誠然，一個嶄新的商業概念浮現出來後，容易受到資金過度追捧和過度憧憬，形成投機，而過度投機有機會把新概念帶來的發展方向引入歧途，值得警惕。

▲ 以區塊鏈作為底層結構，再通過互聯網發展元宇宙，不但令元宇宙世界更有發展活力、價值更高，而且用家的個人私隱也能得到更好保障。（新華社資料圖片）