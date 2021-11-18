PS Remote Play更新 Android 12支援PS5手掣 行政人員版 2021/11/18 分享： Sony已為iOS App更新支援PS5配套的DualSense無綫手掣，今次到Android陣營了。Sony近日更新了Android版本的PS Remote Play App，全面支援已安裝 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 明年手機產量預測 三星居首蘋果第2 今日 明年手機產量預測 三星居首蘋果第2 Xbox客製控制器 增新色機殼配件 2021/11/17 Xbox客製控制器 增新色機殼配件 開發者轟微軟 Windows 11強制用Edge 2021/11/17 開發者轟微軟 Windows 11強制用Edge Joy-Con飄移 美任天堂稱已改良 2021/11/16 Joy-Con飄移 美任天堂稱已改良 擬進軍航拍機 蘋果申兩技術專利 2021/11/16 擬進軍航拍機 蘋果申兩技術專利 Sony 索尼（Sony，美：SNE） Android 科技行業 科技硬件 科技軟件 作業系統 PlayStation 電玩手遊