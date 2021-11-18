明年手機產量預測 三星居首蘋果第2 行政人員版 2021/11/18 分享： 根據市場研究機構TrendForce近日發布，有關智能手機品牌於2022年產量的預測報告，料明年總生產量最高的手機品牌為三星，預估約2.76億部，年增長率為1.1%。 另據悉，雖然蘋果將於明年第一季尾推 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 PS Remote Play更新 Android 12支援PS5手掣 今日 PS Remote Play更新 Android 12支援PS5手掣 Xbox客製控制器 增新色機殼配件 2021/11/17 Xbox客製控制器 增新色機殼配件 開發者轟微軟 Windows 11強制用Edge 2021/11/17 開發者轟微軟 Windows 11強制用Edge Joy-Con飄移 美任天堂稱已改良 2021/11/16 Joy-Con飄移 美任天堂稱已改良 擬進軍航拍機 蘋果申兩技術專利 2021/11/16 擬進軍航拍機 蘋果申兩技術專利 商業 商業營銷 智能手機 品牌 小米 iPhone Oppo Vivo Galaxy Note Samsung