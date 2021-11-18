明年手機產量預測 三星居首蘋果第2

根據市場研究機構TrendForce近日發布，有關智能手機品牌於2022年產量的預測報告，料明年總生產量最高的手機品牌為三星，預估約2.76億部，年增長率為1.1%。

另據悉，雖然蘋果將於明年第一季尾推

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